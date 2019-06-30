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Довжина 180 см: у Києві студента застукали з рекордно великий шпаргалкою (фото)

STYLERЖиття    30.06.2019 - 15:36
Довжина 180 см: у Києві студента застукали з рекордно великий шпаргалкою (фото)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Києві студент зробив рукописну шпаргалку довжиною 180 сантиметрів

У Києві заповзятливий студент історичного факультету університету КНУ ім.Тараса Шевченка власноруч зробив величезну шпаргалку. Її довжина склала 180 сантиметрів. Таким чином хлопець "готувався" до іспиту з "Нової історії Європи та Америки 1861-1911 років". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній викладач вузу Євген Магда. Пізніше він уточнив, що цей випадок стався 10 років тому.

"Навчальний рік завершую з ностальгією. Зараз у мене імідж ліберала, але таким був не завжди ;-) На фото - рукописна робота з курсу "Нова історія Європи і Америки. 1861 - 1918 роки", вилучена під час іспиту на істфаці КНУ імені Тараса Шевченка Довжина - 180 см Це вам не гуглити ;-)))", - написав Магда.

Довжина 180 см: у Києві студента застукали з рекордно великий шпаргалкою (фото)Скріншот поста (facebook.com/yevhen.mahda)

У своєму наступному пості Євген повідомив, що шпаргалка була вилучена 10 років тому, коли він викладав в КНУ ім. Тараса Шевченка.

Довжина 180 см: у Києві студента застукали з рекордно великий шпаргалкою (фото)Скріншот поста (facebook.com/yevhen.mahda)

Довжина 180 см: у Києві студента застукали з рекордно великий шпаргалкою (фото)Фото: Рекордно велика шпаргалка (facebook.com/yevhen.mahda)

У коментарях користувачі мережі зазначили, що, мабуть, людина дуже старався.

  • "Людина старалась".
  • "Тут тільки за шпаргалку вже «відмінно» можна було ставити".
  • "Такі речі вже можна відносити до музейних експонатів, або мені так здається. Чи це ще хто зараз таке юзає".

 

Довжина 180 см: у Києві студента застукали з рекордно великий шпаргалкою (фото)Скріншот коментарів (facebook.com/yevhen.mahda)

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