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Длина 180 см: в Киеве студента застукали с рекордно большой шпаргалкой (фото)

STYLERЖизнь    30.06.2019 - 15:36
Длина 180 см: в Киеве студента застукали с рекордно большой шпаргалкой (фото)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Киеве студент сделал рукописную шпаргалку длиной 180 сантиметров

В Киеве предприимчивый студент исторического факультета университета КНУ им.Тараса Шевченка собственноручно сделал огромную шпаргалку. Ее длина составила 180 сантиметров. Таким образом парень "готовился" к экзамену по "Новой истории Европы и Америки 1861-1911 годов". Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший преподаватель вуза Евгений Магда. Позже он уточнил, что этот случай произошел 10 лет назад.

"Учебный год завершаю с ностальгией. Сейчас у меня имидж либерала, но таким был не всегда ;-) На фото - рукописная работа по курсу "Новая история Европы и Америки. 1861 - 1918 годы", изъятая во время экзамена на истфаке КНУ имени Тараса Шевченко Длина - 180 см Это вам не гуглить ;-)))", - написал Магда.

Длина 180 см: в Киеве студента застукали с рекордно большой шпаргалкой (фото)Скриншот поста (facebook.com/yevhen.mahda)

В своем следующем посте Евгений сообщил, что шпаргалка была изъята 10 лет назад, когда он преподавал в КНУ им. Тараса Шевченка.

Длина 180 см: в Киеве студента застукали с рекордно большой шпаргалкой (фото)Скриншот поста (facebook.com/yevhen.mahda)

Длина 180 см: в Киеве студента застукали с рекордно большой шпаргалкой (фото)Фото: Рекордно-большая шпаргалка (facebook.com/yevhen.mahda)

В комментариях пользователи сети отметили, что, видимо, человек очень старался.

  • "Человек старался".
  • "Здесь только за шпаргалку уже «отлично» можно было ставить".
  • "Такие вещи уже можно относить к музейным экспонатам, или мне так кажется. Или это еще кто сейчас такое юзает".

 

Длина 180 см: в Киеве студента застукали с рекордно большой шпаргалкой (фото)Скриншот комментариев (facebook.com/yevhen.mahda)

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