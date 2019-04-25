Під Дніпром гинуть сотні коней: що відбувається

Під Дніпром вихованці Дніпропетровського кінного заводу №65 доїдають залишки сіна. При цьому у кобил пропадає молоко, а у кількох коней спостерігаються проблеми з шлунком. Така ситуація виникла через те, що у коней немає достатньої кількості корму і вони недоїдають. Про це повідомляє "КП в Україні".

За словами зоотехніка-селекціонера даного заводу Ольги Гапонюк, тварини сильно худнуть, і якщо найближчим часом не вирішиться питання з їх кормом, то вони можуть загинути від голоду.

Жінка розповіла, що восени 2018 року колишній директор заводу обіцяв залишити кошти на корм, але він свою обіцянку так і не дотримав. Грошей немає, і проблеми почалися ще тоді.

Під Дніпром гинуть 200 коней (ілюстративне фото: pixabay.com)

Завод закупив трохи кормів, але їх дуже швидко з'їли. Нинішній директор про ситуацію на кінному заводі знає, але ніяк її не коментує. Крім того, Міністерство аграрної політики теж у курсі того, що відбувається, але не вживає жодних дій.

Коні дуже сильно потребують вівса, хоча б в розрахунку 4 кг на день на одного коня. У загальній складності вівса потрібно близько 25 тонн.

Ситуація могла б покращитися, якщо б випасали коней на пасовищах, але всіх тварин на пасовище не виженеш і рано ще. Зазвичай коней випасають в середині травня.

У десяти коней почалися коліки, їм вкололи ліки, але вони теж закінчуються.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області домашній собака вкусив за обличчя свого господаря, який незабаром помер від сказу.

Раніше повідомлялося про те, що водій рятував кошеня і загинув у ДТП в Києві на бульварі Перова.