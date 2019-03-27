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Повинні пахати, як коні: у Росії для жінок продовжать робочий день

STYLERЖиття    27.03.2019 - 15:05
Повинні пахати, як коні: у Росії для жінок продовжать робочий день
Колаж РБК-Україна

Кремль вирішив продовжити робочий день для жінок і був висміяний в соцмережах

У Росії для жінок вирішили збільшити тривалість робочого дня. Ця ініціатива Мінпраці РФ торкнеться 13 млн трудящих в сільській місцевості.

Як пишуть росЗМІ, в Кремлі зараз обговорюють скасування 36-годинного тижня. На думку чиновників, жінки повинні працювати як мінімум 40 годин на тиждень. Членам російського уряду зокрема не подобається те, що жінки працюють менше, а отримують при цьому повну заробітну плату. Це, кажуть у відомстві, "застарілі норми" (законодавство було прийнято в 1990 році).

Повинні пахати, як коні: у Росії для жінок продовжать робочий день

Ілюстративне фото (picssr.com)

Зазначимо, що на сьогоднішній день росіянки в селах працюють менше часу, щоб у них був додатковий час для ведення особистого господарства.

Представники агропромислового комплексу незадоволені ініціативою Кремля. На їхню думку, збільшення робочого часу вплине на діяльність сільськогосподарських підприємств і спровокує їх скорочення.

Повинні пахати, як коні: у Росії для жінок продовжать робочий день

Ілюстративне фото (picssr.com)

Тим часом у мережі обурюються і сміються над новим законом, який спрямований на те, щоб "зробити з російських жінок коней".

"Російські жінки повинні розквітати, як троянди, і пахати, як коні", - написав один юзер.

"А потім треба буде ще змусити дітей після уроків працювати на світле майбутнє. На заводах, звичайно ж", - додав інший.

"Мда... Зовсім кепські справи у свин*русів", - зазначив третій.

"Бл*, як же соромно за цю країну!" - прокоментував ще один користувач.

Деякі росіяни впевнені, що таким чином жителів РФ змушують "відпрацьовувати Крим".

До речі, тим часом у Російській православній церкві вважають, що зовсім скоро росіяни зникнуть, а сучасне покоління - одне з останніх.

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