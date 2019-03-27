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Должны пахать, как лошади: в России для женщин продлят рабочий день

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 15:05
Должны пахать, как лошади: в России для женщин продлят рабочий день
Коллаж РБК-Украина

Кремль решил продлить рабочий день для женщин и был высмеян в соцсетях

В России для женщин решили увеличить продолжительность рабочего дня. Эта инициатива Минтруда РФ коснется 13 млн трудящихся в сельской местности.

Как пишут росСМИ, в Кремле сейчас обсуждают отмену 36-часовой недели. По мнению чиновников, женщины должны работать как минимум 40 часов в неделю. Членам российского правительства в частности не нравится то, что женщины работают меньше, а получают при этом полную заработную плату. Это, говорят в ведомстве, "устаревшие нормы" (законодательство было принято в 1990 году).

Должны пахать, как лошади: в России для женщин продлят рабочий день

Иллюстративное фото (picssr.com)

Отметим, что на сегодняшний день россиянки в селах работают меньше по времени, чтобы у них было дополнительное время для ведения личного хозяйства. 

Представители агропромышленного комплекса недовольны инициативой Кремля. По их мнению, увеличение рабочего времени повлияет на деятельность сельскохозяйственных предприятий и спровоцирует их сокращение.

Должны пахать, как лошади: в России для женщин продлят рабочий день

Иллюстративное фото (picssr.com)

Тем временем в сети возмущаются и смеются над новым законом, который направлен на то, чтобы "сделать из русских женщин лошадей".

"Русские женщины должны расцветать, как розы, и пахать, как лошади", - написал один юзер.

"А потом нужно будет еще детей заставить после уроков работать на светлое будущее. На заводах, конечно же", - добавил другой.

"Мда... Совсем уж плохи дела у свин*русов", - отметил третий.

"Бл*, как же стыдно за эту страну!" - прокомментировал еще один пользователь.

Некоторые россияне уверены, что таким образом жителей РФ заставляют "отрабатывать Крым".

Кстати, тем временем, в Российской православной церкви считают, что совсем скоро русские исчезнут, а современное поколение - одно из последних.

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