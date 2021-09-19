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Під Донецьком маленьких брата і сестру знайшли мертвими в скрині (фото)

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Донецьк, Неділя 19 вересня 2021 16:03
Під Донецьком маленьких брата і сестру знайшли мертвими в скрині (фото) Фото: під донецьких малолітніх дітей знайшли мертвими в скрині (facebook.com/Артем Кисько)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 18 вересня, в селі Микільське Донецької області зникли двоє малолітніх дітей - 7-річний хлопчик і 10-річна дівчинка. Батьки їх залишили вдома і пішли, а коли повернулися, то їх вже не було. Пізніше поліцейські виявили їх тіла в старій скрині.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Близько 4:30 сімейна пара поїхала на роботу, залишивши дітей одних. При цьому раніше вони ніколи з дому не йшли. Правоохоронці зазначили, що сім'я перебуває на обліку в соцслужбах.

"Правоохоронці неодноразово проводили бесіди з батьками щодо недопущення зловживання алкогольними напоями та належного виконання батьківських обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Дітей відразу ж почали шукати. Правоохоронці опитували сусідів та мешканців села, перевіряли занедбані та нежитлові будинки, недобудови, водойми та лісосмуги.

Коли поліція оглядала будинок, то дітей без ознак життя виявили в старій скрині.

Поліція розглядає всі версії про загибель брата і сестри. Попередня правова кваліфікація - п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Заступник начальника кримінальної поліції Донецької області Артем Кисько в Facebook опублікував фото скрині.

Під Донецьком маленьких брата і сестру знайшли мертвими в скрині (фото)

Скриня, в якій знайшли мертвих дітей (фото: facebook.com/Артем Кисько)

Він також припустив, що можливо, діти гралися, залізли в скриню, яка зачинилась на замок.

Під Донецьком маленьких брата і сестру знайшли мертвими в скрині (фото)

Скриня, в якій знайшли мертвих дітей (фото: facebook.com/Артем Кисько)

Під Донецьком маленьких брата і сестру знайшли мертвими в скрині (фото)

Під Донецьком малолітніх дітей знайшли мертвими у скрині (фото: facebook.com/Артем Кисько)

Нагадаємо, найбільш постраждала від вибуху в Карпатах жінка прокинулася в лікарні.

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