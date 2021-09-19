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Под Донецком маленьких брата и сестру нашли мертвыми в сундуке (фото)

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Донецк, Воскресенье 19 сентября 2021 16:03
Под Донецком маленьких брата и сестру нашли мертвыми в сундуке (фото) Фото: под Донецких малолетних детей нашли мертвыми в сундуке (facebook.com/Артем Кисько)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 18 сентября, в селе Никольское Донецкой области пропали двое малолетних детей - 7-летний мальчик и 10-летняя девочка. Родители их оставили дома и ушли, а когда вернулись, то их уже не было. Позже полицейские обнаружили их тела в старом сундуке.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Около 4:30 семейная пара поехала на работу, оставив детей одних. При этом ранее они никогда из дома не уходили. Правоохранители отметили, что семья состоит на учете в соцслужбах.

"Правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями по недопущению злоупотребления алкогольными напитками и надлежащего выполнения родительских обязанностей", - говорится в сообщении.

Детей сразу же начали искать. Правоохранители опрашивали соседей и жителей села, проверяли заброшенные и нежилые дома, недострои, водоемы и лесополосы.

Когда полиция осматривала дом, то детей без признаков жизни обнаружили в старом сундуке.

Полиция рассматривает все версии о гибели брата и сестры. Предварительная правовая квалификация - п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Заместитель начальника криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько в Facebook опубликовал фото сундука.

Под Донецком маленьких брата и сестру нашли мертвыми в сундуке (фото)

Сундук, в котором нашли мертвых детей (фото: facebook.com/Артем Кисько)

Он также предположил, что возможно, дети игрались, залезли в сундук, который захлопнулся на замок.

Под Донецком маленьких брата и сестру нашли мертвыми в сундуке (фото)

Сундук, в котором нашли мертвых детей (фото: facebook.com/Артем Кисько)

Под Донецком маленьких брата и сестру нашли мертвыми в сундуке (фото)

Под Донецком малолетних детей нашли мертвыми в сундуке (фото: facebook.com/Артем Кисько)

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Донецкая область
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