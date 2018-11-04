"Економіку чекає справжній бум": експерт про майбутнє України через 10 років

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Політолог Олег Волошин дивиться на майбутнє нашої країни зі стриманим оптимізмом

Коли війна на Донбасі припиниться і суспільство позбавиться від зайвої ненависті і радикалізму, українську економіку чекає справжній бум. Про це висловився політолог, експерт з питань міжнародної політики Олег Волошин.

За його словами, через колосальну недооціненості українських активів, наприклад, сільськогосподарської землі, багато іноземних інвесторів будуть зацікавлені прийти в Україну.

"Інша справа, чи залишиться достатня кількість працездатних громадян, щоб зайняти створювані вакансії, і чи не зведеться прихід інвесторів до простого викачування ресурсів з України. Але рівень життя у будь-якому випадку зросте просто тому, що від дна відштовхуватися простіше. Однак для цього потрібно зупинити війну на Донбасі", - цитує експерта сайт "Главред".

Політолог зазначив, що в цілому дивиться на майбутнє України зі стриманим оптимізмом.

"Існуюча у нас відносна політична свобода створює хороші умови для розвитку креативного класу", - підкреслив фахівець.

На думку політолога, зараз достатньо, наприклад, сходити на фестиваль вуличної їжі в столиці або ж поспілкуватися з молодими українськими стартаперами, щоб побачити, що в країні "дещо все-таки змінюється".

Нагадаємо, раніше експерт розповіла про можливості та перспективи smart-освіти в Києві.

Відео: РБК-Україна