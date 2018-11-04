ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Економіку чекає справжній бум": експерт про майбутнє України через 10 років

STYLERЖиття    04.11.2018 - 22:49
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Політолог Олег Волошин дивиться на майбутнє нашої країни зі стриманим оптимізмом

Коли війна на Донбасі припиниться і суспільство позбавиться від зайвої ненависті і радикалізму, українську економіку чекає справжній бум. Про це висловився політолог, експерт з питань міжнародної політики Олег Волошин.

За його словами, через колосальну недооціненості українських активів, наприклад, сільськогосподарської землі, багато іноземних інвесторів будуть зацікавлені прийти в Україну.

"Інша справа, чи залишиться достатня кількість працездатних громадян, щоб зайняти створювані вакансії, і чи не зведеться прихід інвесторів до простого викачування ресурсів з України. Але рівень життя у будь-якому випадку зросте просто тому, що від дна відштовхуватися простіше. Однак для цього потрібно зупинити війну на Донбасі", - цитує експерта сайт "Главред".

Політолог зазначив, що в цілому дивиться на майбутнє України зі стриманим оптимізмом.

"Існуюча у нас відносна політична свобода створює хороші умови для розвитку креативного класу", - підкреслив фахівець.

На думку політолога, зараз достатньо, наприклад, сходити на фестиваль вуличної їжі в столиці або ж поспілкуватися з молодими українськими стартаперами, щоб побачити, що в країні "дещо все-таки змінюється".

Нагадаємо, раніше експерт розповіла про можливості та перспективи smart-освіти в Києві.

Відео: РБК-Україна

Новини України экономикапрогноз
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся