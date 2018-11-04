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"Экономику ждет настоящий бум": эксперт о будущем Украины через 10 лет

STYLERЖизнь    04.11.2018 - 22:49
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Политолог Олег Волошин смотрит на будущее нашей страны со сдержанным оптимизмом

Когда война на Донбассе прекратится и общество избавится от излишней ненависти и радикализма, украинскую экономику ждет настоящий бум. Об этом высказался политолог, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин.

По его словам, из-за колоссальной недооцененности украинских активов, например, сельскохозяйственной земли, многие иностранные инвесторы будут заинтересованы прийти в Украину. 

"Другое дело, останется ли достаточное количество трудоспособных граждан, чтобы занять создаваемые вакансии, и не сведется ли приход инвесторов к простому выкачиванию ресурсов из Украины. Но уровень жизни, в любом случае, вырастет просто потому, что от дна отталкиваться проще. Однако для этого нужно остановить войну на Донбассе", - цитирует эксперта сайт "Главред". 

Политолог отметил, что в целом смотрит на будущее Украины со сдержанным оптимизмом.

"Существующая у нас относительная политическая свобода создает хорошие условия для развития креативного класса", - подчеркнул специалист.

По мнению политолога, сейчас достаточно, например, сходить на фестиваль уличной еды в столице или же пообщаться с молодыми украинскими стартаперами, чтобы увидеть, что в стране "кое-что все-таки меняется". 

Напомним, ранее эксперт рассказала о возможностях и перспективах smart-образования в Киеве.

Видео: РБК-Украина

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