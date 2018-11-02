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Сапер рассказал, сколько времени займет разминирование Донбасса

STYLERВойна    02.11.2018 - 13:12
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Военный отметил, что боевики и пророссийские наемники подходят к установке взрывчатки нестандартно

Для очистки прифронтовых территорий Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов потребуется по меньшей мере 10−15 лет. Об этом рассказал начальник одного из подразделений инженерно-саперной службы 56-й Мариупольской отдельной мотопехотной бригады Владимир Соловейко, передают "Факты".

В настоящее время на прифронтовой территории Донбасса и на линии соприкосновения большое число неразорвавшихся мин и снарядов.

По словам Соловейко, под каждой противотанковой миной часто находят еще и противопехотную. Эти смертельные ловушки сложно разминировать.

Военный отметил, что боевики и пророссийские наемники подходят к установке взрывчатки нестандартно.

Соловейко рассказал, что в основном специалисты ищут мины в земле, работая специальным щупом, а под Мариуполем в Донецкой области он обнаружил смертельные снаряды, развешанные на проводах, деревьях, столбах и воротах домов. Подобная взрывная ловушка может сопровождаться растяжкой. Если человек заденет ветку на дереве или кустике, над ним взрывается граната.

"Не осмотревшись, открыл ворота во двор брошенного дома - взрыв", - рассказал Соловейко.

"Если мы занимаемся разминированием на поверхности, то за день можем обследовать территорию площадью до 1 км. Если аппаратура, обнаруживающая мины под землей, срабатывает и нам приходится "зарываться" в землю на 30-40 сантиметров, то скорость прохождения вверенных нам участков в несколько раз снижается", - отметил он.

Напомним, что недавно в одном из населенных пунктов оккупированной части Донецкой области боевики взорвали продовольственный магазин, в результате чего пострадали 5 гражданских. 

Также мы писали о том, что в знак 27-ой годовщины Независимости Украины в Каменец-Подольске прошел фестиваль "Последняя столица". В рамках торжества  военнослужащие Центра разминирования ЦУ ВСУ провели выставку современных способов разминирования, амуниции и защитных аксессуары саперов. 

Добавим, что в конце августа под Славянском Донецкой области пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили, изъяли и уничтожили 221 боеприпас времен Второй мировой войны. 

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Видео: РБК-Украина

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