Сапер розповів, скільки часу займе розмінування Донбасу

Фото: колаж РБК-Україна

Військовий зазначив, що бойовики і проросійські найманці підходять до встановлення вибухівки нестандартно

Для очищення прифронтових територій Донецької та Луганської областей від вибухонебезпечних предметів знадобиться щонайменше 10-15 років. Про це розповів начальник одного з підрозділів інженерно-саперної служби 56-й Маріупольської окремої мотопіхотної бригади Володимир Соловейко, передають "Факти".

В даний час на прифронтовій території Донбасу і на лінії зіткнення велика кількість мін і снарядів, які не розірвалися.

За словами Соловейка, під кожною протитанковою міною часто знаходять ще й протипіхотну. Ці смертельні пастки складно розмінувати.

Військовий зазначив, що бойовики і проросійські найманці підходять до встановлення вибухівки нестандартно.

Соловейко розповів, що в основному фахівці шукають міни в землі, працюючи спеціальним щупом, а під Маріуполем в Донецькій області він виявив смертельні снаряди, розвішані на проводах, деревах, стовпах і воротах будинків. Подібна вибухова пастка може супроводжуватися розтяжкою. Якщо людина зачепить гілку дерева або кущі, над нею вибухає граната.

"Не озирнувшись, відкрив ворота у двір покинутого будинку - вибух", - розповів Соловейко.

"Якщо ми займаємося розмінуванням на поверхні, то за день можемо обстежити територію площею до 1 км. Якщо апаратура, яка виявляє міни під землею, спрацьовує і нам доводиться "зариватися в землю" на 30-40 сантиметрів, то швидкість проходження ввірених нам ділянок у кілька разів знижується", - зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно в одному з населених пунктів окупованій частині Донецької області бойовики підірвали продовольчий магазин, в результаті чого постраждали 5 цивільних.

Також ми писали про те, що в знак 27-ої річниці Незалежності України в Кам'янці-Подільському відбувся фестиваль "Остання столиця". У рамках урочистостей військовослужбовці Центру розмінування ЦУ ВСУ провели виставку сучасних способів розмінування, амуніції і захисних аксесуари саперів.

Додамо, що наприкінці серпня під Слов'янську Донецької області піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили, вилучили і знищили 221 боєприпас часів Другої світової війни.

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Відео: РБК-Україна