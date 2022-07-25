Екс-чоловік Ані Лорак забрав у неї дочку. Мурат показав фото з підрослою Софією

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу, який, на відміну від співачки-зрадниці, підтримує Україну, забрав їхню спільну дочку Софію до себе. Тепер вони проводять час разом у містечку Оваджик біля Фетхіє на південному заході Туреччини.
Кадрами, як щасливий батько відпочиває із 11-річною донькою, Мурат поділився у своєму Instagram.
Мурат із дочкою Софією (фото: instagram.com/muratnalca)
Зазначимо, що Соня веде свій аккаунт у TikTok, де на неї підписано майже 10 тисяч користувачів.
Дівчинка публікує там різноманітні відео, зняті найчастіше під пісні російських виконавців.
Ще в березні вона знімала ролики з ОАЕ, де, зважаючи на все, вона проводила час з матір'ю.
Ось так зараз виглядає дочка Ані Лорак та Мурата Налчаджіоглу
Софія Налчаджіоглу активно веде свої соцмережі (@soniknomik_offikall)
Додамо, що з України до Туреччини Мурат їхав через Румунію та Болгарію, намотавши на своїй Tesla майже 3000 км.
Після розлучення з Кароліною Мурат закрутив роман із дівчиною, на ім'я Лілія. Відомо, що їй 26 років. З Муратом вони зустрічаються вже більше двох років.
У Instagram зазначено, що дівчина працює візажисткою. У соцмережі Лілія публікує фото з салону краси.
У Лілії також є маленька дочка - дівчинку звуть Олександра, і вона, як пишуть підписники дівчини, як дві краплі води схожа на свою матір.
Також у соцмережах дівчина часто постить фото з повсякденного життя, а також кадри з подорожей. Часто - з Турції, звідки родом ексчоловік Ані Лорак.
Відомо, що Мурат зробив Лілії пропозицію вийти заміж. Радісною новина дівчина поділилася зі своїми підписниками в Instagram.
Раніше ми повідомляли, що вперше екс-чоловік Ані Лорак засвітився на курорті з молодою коханкою у Буковелі.
Також ми писали, що Мурат Налчаджіоглу обурив мережу відео з їх дочкою, яка лається.