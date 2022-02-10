Експерти назвали 2 продукти, які допоможуть заснути за лічені хвилини

"Достатній сон необхідний для підтримки здорового способу життя, тому нездатність заснути вночі може завдати шкоди вашому самопочуттю. Невеликі зміни у вашому розпорядку дня, пов'язаному з гігієною сну, можуть зменшити затримку початку сну або час, необхідний вам, щоб заснути". - зазначила вона.

З'являється все більше доказів того, що дієта і харчування впливають як на якість, так і на тривалість сну.

Дослідження показали, що вживання складних вуглеводів приблизно за чотири години до сну може скоротити час, необхідний для засинання, тому постарайтеся включити в свою вечерю корисні вуглеводи.

"Намагайтеся вибирати такі продукти, як фрукти і овочі, що сприяють сну, - такі як вишня або банани, щоб не перевертатися ночами", - додала Осмун.

Вживання банана ввечері допоможе швидше заснути (фото: freepik.com)

Клініка Клівленда пояснює, що вишня є сильним кандидатом на роль стимулятора сну через високий вміст мелатоніну. Фактично, дослідження показали, що цей фрукт може допомогти збільшити час сну і загальну ефективність сну.

Ви також знайдете в вишні вітамін А, вітамін С і магній, що робить її хорошим продуктом для включення в свій раціон. Висновки, опубліковані в американському журналі терапії, також свідчать, що зменшення запалення після вживання вишні може бути частково причиною поліпшення безсоння.

Точно так само банани багаті корисними для сну поживними речовинами, такими як магній, триптофан, вітамін B6, вуглеводи і калій. Попередні дослідження встановили зв'язок між низьким рівнем магнію і більш коротким періодом сну-менше п'яти годин.