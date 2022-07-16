Експерти розповіли, чому місячні починаються раніше циклу та яка небезпека

Скільки триває цикл

Як відомо, тривалість менструального циклу рахуються від першого дня менструації до дня початку наступної менструації. Зазвичай середня тривалість - 28 днів, але вона може змінюватись від одного циклу до іншого.

Менструальний цикл може бути регулярним з приблизно однаковою тривалістю кожні 24 - 38 днів або нерегулярним.

Протягом перших кількох років після початку менструацій у дівчини найчастіше довгі цикли. Однак з віком менструальні цикли зазвичай коротшають і стають більш регулярними.

Також, коли жінка наближається до менопаузи, то менструальний цикл може стати нерегулярним.

Коли потрібно звернутися до лікаря

У період з 11 по 14 день менструального циклу у жінок відбувається овуляція. Тому якщо на 11 день після закінчення циклу знову почалася менструація і це повторюється кілька місяців поспіль - можливо, у жінки проблеми зі здоров'ям.

Тому важливо проконсультуватися з лікарем.

Окрім того, щоб зрозуміти, який цикл для жінки нормальний зручно використовувати спеціальні додатки, де в календарі можна відстежувати початок та тривалість місячних.

Дівчина повинна звернутися до лікаря, якщо: