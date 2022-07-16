Эксперты рассказали, почему месячные начинаются раньше цикла и какая опасность

Сколько длится цикл

Как известно, продолжительность менструального цикла считаются от первого дня менструации до дня начала следующей менструации. Обычно средняя продолжительность - 28 дней, но она может варьироваться от одного цикла к другому.

Менструальный цикл может быть регулярным с примерно одинаковой продолжительностью каждые 24 - 38 дней или нерегулярным.

В течение первых нескольких лет после начала менструаций у девушки чаще всего длинные циклы. Однако с возрастом менструальные циклы обычно укорачиваются и становятся более регулярными.

Также, когда женщина приближается к менопаузе, то менструальный цикл может стать нерегулярным.

Когда нужно обратиться к врачу

В период с 11 по 14 день менструального цикла у женщин происходит овуляция. Поэтому если на 11 день после окончания цикла снова началась менструация и это повторяется несколько месяцев подряд - возможно, у женщины проблемы со здоровьем.

Поэтому важно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, чтобы понять, какой цикл для женщины нормальный удобно использовать специальные приложения, где в календаре можно отслеживать начало и продолжительность месячных.

Девушка должна обратиться к врачу, если: