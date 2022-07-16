Эксперты рассказали, почему месячные начинаются раньше цикла и какая опасность

Специалисты рассказали, если у женщины нерегулярный менструальный цикл, то ей необходимо обратиться к гинекологу. Все потому, что это может быть симптомом проблем со здоровьем.
Об этом пишет Womens health.
Как известно, продолжительность менструального цикла считаются от первого дня менструации до дня начала следующей менструации. Обычно средняя продолжительность - 28 дней, но она может варьироваться от одного цикла к другому.
Менструальный цикл может быть регулярным с примерно одинаковой продолжительностью каждые 24 - 38 дней или нерегулярным.
В течение первых нескольких лет после начала менструаций у девушки чаще всего длинные циклы. Однако с возрастом менструальные циклы обычно укорачиваются и становятся более регулярными.
Также, когда женщина приближается к менопаузе, то менструальный цикл может стать нерегулярным.
В период с 11 по 14 день менструального цикла у женщин происходит овуляция. Поэтому если на 11 день после окончания цикла снова началась менструация и это повторяется несколько месяцев подряд - возможно, у женщины проблемы со здоровьем.
Поэтому важно проконсультироваться с врачом.
Кроме того, чтобы понять, какой цикл для женщины нормальный удобно использовать специальные приложения, где в календаре можно отслеживать начало и продолжительность месячных.
Девушка должна обратиться к врачу, если:
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