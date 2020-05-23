Ще в одному місті послаблять карантин, попри рекомендації МОЗ

У Дніпрі в громадському транспорті дозволять їздити без спеціальних перепусток. Так, з 24 травня, у Дніпрі вводиться адаптивне пом'якшення карантинних норм, яке передбачає можливість проїзду в громадському транспорті без спеціальних квитків. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

Згідно з рішенням місцевої влади, починаючи з 24 травня в Дніпрі впроваджується адаптивне пом'якшення карантину. З 00:01 24 травня міські маршрути електро - та автобусного транспорту будуть доступні для всіх гостей та жителів міста без спеціальних квитків. При цьому зазначається, що дотримання санітарних норм зберігається. Попри ослаблення карантину, вимоги щодо кількості пасажирів у салоні залишиться такими ж.

Також уточнюється, що новою "перепусткою" у громадському транспорті буде обов'язкова наявність маски та рукавичок. Без цих засобів самозахисту пускати в транспорт заборонено.

Вже з 25 травня, з понеділка, в Дніпрі почнуть курсувати автобусні маршрути третього етапу: 11, 36, 42, 44, 60, 95-А, 156-А, 177. Місцева влада поки не ухвалила рішення про дату відкриття метрополітену та відновлення інших міських маршрутів. Місцева влада обіцяє повідомити про це пізніше.

Варто відзначити, що раніше Міністерство охорони здоров'я України оновило таблицю готовності областей до наступного етапу ослаблення карантину. Так, 9 областей станом на сьогодні не відповідають критеріям МОЗ. Серед них і Дніпро.

Нагадаємо, що з 22 травня в Україні почався режим адаптивного карантину, при якому обмеження послаблюють у кожній області окремо, а не на всій території відразу. Так, у багатьох регіонах частково відновлено міське та обласне транспортне сполучення.

Також РБК-Україна писало, що громадський транспорт у Києві запустять вже сьогодні, попри рекомендації МОЗ. Транспорт вийде на маршрути вже о 12 годині.