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Я ще не все розповіла: Поклонська впала в істерику після слів Гордона

STYLERЖиття    19.05.2020 - 17:27
Я ще не все розповіла: Поклонська впала в істерику після слів Гордона
Наталія Поклонська (Фото: facebook.com/PoklonskayaNV)

Наталія Поклонська обурилася висловлюваннями Гордона про Гаагу

Дмитро Гордон заявив, що інтерв'ю з терористом Ігорем Гіркиним (Стрєлковим) та Наталією Поклонською він зробив у співдружності з українськими спецслужбами. За словами журналіста, слова з цих інтерв'ю будуть потрібні для доказу зради та злочинів проти України.

Він додав, що відеодокази вже знаходяться в Гаазі й свідчення Поклонської та Гіркина стануть основними в справі про анексію Криму і розв'язанні військових дій на Донбасі.

"Інтерв'ю з Наталею Поклонської та з Ігорем Гіркиным були зроблені мною в співдружності з українськими спецслужбами. Ці інтерв'ю ніколи до цього не робив ніхто і ніколи ніхто в Україні не опитував ні Поклонську, ні Гіркина щодо зради та злочинів, які були скоєні за участю цих людей на території України. Флешки з матеріалами цих інтерв'ю знаходяться в Гаазі, ці свідчення Поклонської та Гиркина стануть одним з основних свідчень на процесі у справі про анексію Криму і розв'язуванні кривавої бійні на Донбасі", - сказав Дмитро Гордон.

Наталія Поклонська відреагувала на слова журналіста і впала в істерику через слова про Гаагу.

"Реакція Дмитра Гордона на наше інтерв'ю дивно смішна. Я думала, він серйозний журналіст... Але, виявляється, він лише "спецагент" СБУ. Ким тільки не назвешся, щоб вижити в сьогоднішній Україні. Кажу ж, в Криму спокійніше, приїжджайте. З приводу флешки для Гааги... Не поспішайте – я ще не все розповіла", - написала Поклонська в соцмережах.

Варто відзначити, що в СБУ також відреагували на слова Дмитра Гордона і заявили, що ініціатором інтерв'ю був сам журналіст. Проте вони пообіцяли, що уважно вивчать всі матеріали.

"Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв'ю з Наталею Поклонською та Ігорем Гіркиным (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона. Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв'ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацією території України та фактичного розв'язання війни на сході нашої держави", - йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто такий Ігор Гіркин і чому Гордон вирішив зробити з ним інтерв'ю.

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України Дмитрий ГордонНаталья ПоклонскаяСтрелков
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