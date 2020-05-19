Я еще не все рассказала: Поклонская впала в истерику после слов Гордона

Наталья Поклонская (Фото: facebook.com/PoklonskayaNV)

Наталья Поклонская возмутилась высказываниями Гордона о Гааге

Дмитрий Гордон заявил, что интервью с террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым) и Натальей Поклонской он сделал в содружестве с украинскими спецслужбами. По словам журналиста, слова из этих интервью будут нужны для доказательства измены и преступлений против Украины.

Он добавил, что видеодоказательства уже находятся в Гааге и показания Поклонской и Гиркина станут основными в деле об аннексии Крыма и развязывании военных действий на Донбассе.

"Интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто и никогда никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины. Флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, эти показания Поклонской и Гиркина станут одним из основных свидетельских показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе", - сказал Дмитрий Гордон.

Наталья Поклонская отреагировала на слова журналиста и впала в истерику из-за слов о Гааге.

"Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьезный журналист... Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте. По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь – я еще не все рассказала", - написала Поклонская в соцсетях.

Стоит отметить, что в СБУ также отреагировали на слова Дмитрия Гордона и заявили, что инициатором интервью был сам журналист. Однако они пообещали, что внимательно изучат все материалы.

"Служба безопасности Украины сообщает, что проведение интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным (Стрелков) является инициативой журналиста Дмитрия Гордона. Между тем, вся информация, озвученная в этих интервью, уже подробно анализируется сотрудниками Службы на предмет ее использования, как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее мы писали о том, кто такой Игорь Гиркин и почему Гордон решил сделать с ним интервью.

Автор: Маруся Счастливая