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"Це тихий жах": в мережі показали розбиту дорогу Миколаїв-Кропивницький (фото, відео)

STYLERLIFE        23.03.2018 - 14:06
Фото: Дорога Миколаїв-Кропивницький (facebook.com/magik.mai)
Фото: Дорога Миколаїв-Кропивницький (facebook.com/magik.mai)

Проїхати може тільки великогабаритний транспорт

Дорога Миколаїв-Кропивницький перетворилася на суцільні ями. Відповідні фото і відео опублікувала регіональний консультант з комунікацій Миколаївського РО Асоціації міст України, журналіст Олександра Ментель на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Дорога Миколаїв-Кропивницький (facebook.com/magik.mai)

"Це тихий жах! Окремі ділянки дороги Миколаїв-Кропивницький – "резервація для індіанців". Водії – на стадії емоційно-фізичної деградація... Транспорт може проїхати тільки великогабаритний. "Дрібні" легковушки занурюються колесами повністю", - написала вона.

 

 

Опубліковано Александрою Ментель 22 березень 2018 р.

Відео: Дорога Миколаїв-Кропивницький (facebook.com/magik.mai)

Ментель зазначила, що проблема №1 в Миколаївській області – це жахливі дороги.

Фото: Дорога Миколаїв-Кропивницький (facebook.com/magik.mai)

"Водієві, який вирішується "відчути" себе і вести автомобіль ділянками траси Миколаїв-Кропивницький, потрібно дійсно мати залізні нерви. І, крім того, з-за отриманого стресу відразу після поїздки – "люльку", на лікарняний. Що змінилося після того, як люди перекривали дорогу? Адже практично на всіх сайтах служби рапортували про "багатьох одиницях техніки", спрямованих на її "вирівнювання і засипання щебенем". Ось вона, яка в реальності – "вирівняна" грейдерами траса! Дивіться, милуйтеся", – написала Олександра Ментель.

Скріншот поста (facebook.com/magik.mai)

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Теги: дорога
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