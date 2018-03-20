"Каша на дороге": в сети показали состояние трассы Львов-Ужгород

Снимки опубликовали в социальной сети

В сети показали фотографию трассы Львов - Ужгород по состоянию на 20 марта. Снимок опубликовал Юра Пандрак в сообществе Varta1 в Facebook. По словам очевидца, по трассе ехать невозможно, она непочищена, на дороге замечена одна снегоуборочная машина, но она не посыпает песком дорогу.

"Трасса Львов-Ужгород. Отрезок от Ст.Самбора к Турке не чищен и не посыпана дорога. Трудно ехать, каша на дороге, как машины вкатали, так и есть. На этом отрезке видел одну машину снегоуборочной техники, и то ехал с полуопущенной шуфлей (оставлял слой каши 3-5 см) и не посыпал дорогу, так как емкость для смеси песка была пустая", - написал на странице Пандрак.

Скриншот (facebook.com/groups/govarta1)

Фото: Трасса Львов-Ужгород (facebook.com/groups/govarta1)

Пользователи отреагировали комментариями.

"Счастливого пути, сынок. пусть тебя Бог бережет будь внимательным", - напсиала Любовь Пандрак.

"Бывает так, что зимой идет снег", - иронично прокомментировал Роман Сушко.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/govarta1)

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