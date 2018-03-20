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"Каша на дорозі": в мережі показали стан траси Львів-Ужгород

STYLERLIFE        20.03.2018 - 15:11
Фото: Покажчик (facebook.com vglagola)
Фото: Покажчик (facebook.com vglagola)

Знімки опублікували в соціальній мережі

У мережі показали фотографію траси Львів - Ужгород станом на 20 березня. Знімок опублікував Юра Пандрак в співтоваристві Varta1 у Facebook. За словами очевидця, по трасі їхати неможливо, вона непочищена, на дорозі помічена одна снігоприбиральна машина, але вона не посипає піском дорогу.

"Траса Львів-Ужгород. Відрізок від Ст.Самбора до Турки не чищена і не посипана дорога. Важко їхати, каша на дорозі, як машини вкаталb, так і є. На цьому відрізку бачив одну машину снігоприбиральної техніки, і їхав з полуопущенной шуфлей (залишав шар каші 3-5 см) і не посипав дорогу, так як ємність для суміші піску була порожня", - написав на сторінці Пандрак.

Скріншот (facebook.com/groups/govarta1)

Фото: Траса Львів-Ужгород (facebook.com/groups/govarta1)

Користувачі відреагували коментарями.

"Щасливого шляху, синку. нехай тебе Бог береже будь уважним", - напсиала Любов Пандрак.

"Буває так, що взимку йде сніг", - іронічно прокоментував Роман Сушко.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/govarta1)

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Теги: дорога, трасса
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