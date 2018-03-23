"Это тихий ужас": в сети показали разбитую дорогу Николаев-Кропивницкий (фото, видео)

Проехать может только крупногабаритный транспорт

Дорога Николаев-Кропивницкий превратилась в сплошные ямы. Соответствующие фото и видео опубликовала региональный консультант по коммуникациям Николаевского РО Ассоциации городов Украины, журналист Александра Ментель на своей странице в Facebook.

Фото: Дорога Николаев-Кропивницкий (facebook.com/magik.mai)

"Это тихий ужас! Отдельные участки дороги Николаев-Кропивницкий – "резервация для индейцев". Водители – на стадии эмоционально-физической деградация… Транспорт может проехать только крупногабаритный. "Мелкие" легковушки заныривают колесами полностью", - написала она.

Опубліковано Александрою Ментель 22 березень 2018 р.

Видео: Дорога Николаев-Кропивницкий (facebook.com/magik.mai)

Ментель отметила, что проблема №1 в Николаевской области – это ужасные дороги.

Фото: Дорога Николаев-Кропивницкий (facebook.com/magik.mai)

"Водителю, который решается "испытать" себя и вести автомобиль участками трасы Николаев-Кропивницкий, нужно действительно иметь железные нервы. И, кроме того, из-за полученного стресса сразу после поездки – "в люльку", на больничный. Что поменялось после того, как люди перекрывали дорогу? Ведь практически на всех сайтах службы рапортовали о "многих единицах техники", направленных на ее "выравнивание и засыпку щебнем". Вот она, какая в реальности – "выровненная" грейдерами траса! Смотрите, любуйтесь", – написала Александра Ментель.

Скриншот поста (facebook.com/magik.mai)

Ранее в сети показали состояние трассы Львов-Ужгород.

Топ-5 самых опасных дорог в мире (видео: STYLER.rbc.ua)