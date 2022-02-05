Цей найпростіший лайфхак допоможе уникнути проблем з серцем та судинами: науково доведено

В експерименті вчених взяли участь 195 жінок у віці від 45 до 67 років. Ніхто з них не мав серцево-судинних захворювань на початку дослідження, і всі вони повинні були заповнити анкету.

Любов і турбота про себе - найкраща профілактика хвороб серця (www.pexels.com)

Питання були складені таким чином, щоб об'єктивно оцінити, наскільки кожна жінка співчутлива до себе і чи проявляє вона ознаки депресії. Наприклад, жінки повинні були оцінити, як часто вони були критичні до себе і своїх недоліків, а також зізнатися, чи дбали про себе у важкий час.

Потім дослідники виміряли у кожної учасниці індекс маси тіла, артеріальний тиск, рівень ліпідів і цукру в крові, а також зробили УЗД сонних артерій. Це допомогло точніше проаналізувати стан серцево-судинної системи жінок.

Результати виявилися дивовижними. Жінки, які набрали більш високі бали за шкалою самоспівчуття, мали тонші стінки сонних артерій і відсутність стенозу (захворювання, при якому холестерин відкладається в товщі стінки), або меншу кількість холестеринових бляшок на стінках судин в порівнянні з жінками, які набрали нижчі бали.

Примітно, що показники залишилися практично на колишньому рівні навіть після того, як вчені врахували рівень фізичної активності, дотримання дієти та наявність звички курити.