Евровидение 2023: определился город, где проведут конкурс

Так, этот город "вырвал" право проводить конкурс у Глазго, своего конкурента. Так, всего изначально назывались 20 возможных городов-организаторов, и это число позже было сокращено до двух.

Мероприятие в Ливерпуле будет проведено на 11-тысячной арене M&S Bank Arena "от имени Украины".

Концертная площадка расположена недалеко от конференц-центра и выставочного центра, что удобно для трансфера. Всего в нескольких минутах ходьбы - ряд гостиниц, вокзал, недалеко и аэропорт имени Джона Леннона. Арена находится в бывшем доке на берегу реки Мерси.

Ливерпульская M&S Bank Arena, где проведут Евровидение 2023 (фото: bbc.com)

Евровидение 2023 должно состояться в мае следующего года.

Что можно ожидать от "Евровидения 2023" в Ливерпуле

Информация о билетах на шоу пока не разглашается. На самом деле шоу в мае 2023-го будет не одно, а девять.

Так, кроме живого финала в субботу, фанаты смогут посмотреть "шоу жюри" в пятницу, на котором международное жюри основывает свои голоса, и "семейное шоу" в субботу днем, которое фактически является финальной репетицией.

Затем будет два полуфинала во вторник и четверг - и жюри и семейные показы для каждого.

Отмечается также, что наряду с самим Евровидением будет проходить программа культурных мероприятий, в том числе обмен артистами и совместное производство между Ливерпулем и его городом-побратимом Одессой.

Напомним, что Британия уже 8 раз принимала Евровидение. Последний раз шоу проводили в Бирмингеме в 1998 году.

Почему Британия, а не Украина

Решение о проведении международного конкурса "Евровидение" в 2023-м не в нашей стране, а в Великобритании, было окончательно принято 25 июля.

Основные причины:

российская полномасштабная война против Украины и боевые действия, из-за чего нет возможности обеспечить безопасность гостей мероприятия и артистов, как и вообще организовать шоу;

а еще - именно британский музыкант Сэм Райдер с песней Space Man занял второе место в конкурсе. Первое место заняли KALUSH Orchestra с песней "Стефания".

Победители KALUSH Orchestra и британец Sam Ryder, занявший второе место (коллаж РБК-Украина)