Евровидение 2024: кто выиграл финал и сколько баллов дали Украине

Кто выиграл Евровидение 2024

Победу в 68-м песенном конкурсе, который проходил в шведском Мальме на местной "Мальме-Арене" одержал представитель Швейцарии Nemo с пісней "The Code".

Именно этот артист получил в сумме наибольшее количество баллов от зрителей грандиозного действа и членов национальных жюри.

Финальные результаты Евровидения 2024 (фото: скриншот)

Какое место заняла Украина и сколько нам дали баллов

По результатам Евровидения 2024 года представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, исполнявшие песню "Teresa & Maria" и выступавшие в финале под номером "2", заняли третье место. В сумме конкурсный номер наших артисток получил 453 балла.

Следует напомнить, что это достаточно высокий результат. В последние годы Украина стабильно попадала в топ-10: в 2021-м Go_A заняли 5 место, в 2022-м Kalush Orchestra одержали победу, а в 2023 году дуэт TVORCHI оказались 6-ми.

Лучшие выступления в финале Евровидения 2024

Предлагаем вам посмотреть лучшие выступления, представленные в финале конкурса.

Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Slimane - "Mon Amour"

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Nemo - "The Code"

Eden Golan - "Hurricane"

Кто побеждал в Евровидении последние 10 лет

Отметим, что для Швейцарии нынешний триумф - третья победа на песенном конкурсе.

До этого Швейцария каждый год посылала своих исполнителей на действо, кроме 1995, 1999, 2001 и 2003 годов.

Если говорить о последних 10 лет, то Украину можно назвать одной из самых успешных представительниц на Евровидении. Нашим артистам с 2014 года дважды везло поднимать хрустальный микрофон над головой.

В этом показателе с нами сравнялась лишь Швеция, которая тоже два раза триумфовала на Евровидении за последнее десятилетие.

В целом же список победителей выглядит следующим образом:

2013 - Дания (Эммели де Форест - "Only Teardrops")

2014 – Австрия (Кончита Вурст с песней "Rise Like a Phoenix")

2015 – Швеция (Монс Сельмерлев – "Heroes")

2016 - Украина (Джамала - "1944")

2017 - Португалия (Салвадор Собрал - "Amar Pelos Dois")

2018 – Израиль (Нетта – "Toy")

2019 - Нидерланды (Дункан Лоренс – "Arcade")

2020 конкурс был отменен из-за пандемии COVID-19

2021 - Италия (Maneskin - "Zitti e buoni")

2022 - Украина (Kalush Orchestra - "Stefania")

2023 - Швеция (Лорин - "Tattoo")

Кто может представить Украину на Евровидении 2025 года

Желающих представлять Украину на песенном конкурсе всегда хватало. Об этом свидетельствует хотя бы количество заявок на Нацотбор, проводимый в нашей стране даже во время полномасштабной войны.

В последнее время о своем желании уехать на Евровидение говорили даже именитые артисты.

В частности, в интервью РБК-Украина Оля Полякова признавалась , что хотела бы представить нашу страну на музыкальном конкурсе.

"Я уверена, что моя энергия и многолетний опыт на сцене принесли бы очень хороший результат", – уверенно заявила она.

Еще одна популярная певица ROXOLANA говорила в разговоре с РБК-Украина , что готова бороться за участие в конкурсе, как только у нее появится "та же песня".

Кроме того, как свидетельствует практика, многие артисты чуть ли не каждый год подаются на Национальный отбор.