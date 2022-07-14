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Євробачення планують провести в Латинській Америці: що відомо

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Четвер 14 липня 2022 12:24
Євробачення планують провести в Латинській Америці: що відомо Євробачення проведуть у Латинській Америці (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Європейський мовний союз (EBU) має намір провести пісенний конкурс Євробачення в Латинській Америці.

Про це повідомляється на сайті EBU.

"Унікальний формат Євробачення щороку знаходить нових шанувальників по всьому світу, і ми не можемо дочекатися розширення бренду в цій дуже різноманітній частині світу", - заявив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Естердаль.

Згідно з рейтингами, там проживає найбільша кількість шанувальників міжнародного пісенного конкурсу.

Зокрема, в минулому році Євробачення в YouTube дивилися 75 мільйонів користувачів по всьому світу, при цьому країни Латинської Америки входять в число найефективніших ринків для країн, що не беруть участь. Серед них найбільша кількість переглядів контенту спостерігалася в Аргентині, Бразилії, Чилі та Мексиці.

Тому продюсери почнуть пошук міста-організатора Євробачення в Латинській Америці саме в цих країнах.

Євробачення планують провести в Латинській Америці: що відомо

Євробачення пройде і в Латинській Америці (фото: instagram.com/eurovision)

"Шанувальники по всій Латинській Америці постійно підтримували бренд Євробачення, і Євробачення в Латинській Америці є втіленням цієї палкої пристрасті, а також продовженням широкого бачення, яке ми, команда продюсерів, маємо для Євробачення як глобального бренду", - заявили Пітер Сеттман і Грег Ліпстоун від імені продюсерської групи Voxovation, яка займатиметься конкурсом в Латинській Америці.

Нагадаємо, що 17 червня Європейський мовний союз повідомив, що, незважаючи на перемогу української групи Kalush Orchestrа, Євробачення в 2023 році відбудеться не в Україні через воєнний стан і неможливість забезпечити безпеку учасників і глядачів.

Таким чином Європейський союз радіомовлення і телебачення "з жалем прийняв рішення перенести подію в іншу країну і продовжить дискусії щодо пошуку відповідного місця для Євробачення в наступному році".

Також ми писали, що Польша підтримала Україну і виступила проти перенесення Євробачення 2023.

Крім того, в Україні вже почалася підготовка до пісенного конкурсу.

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