Євробачення планують провести в Латинській Америці: що відомо

"Унікальний формат Євробачення щороку знаходить нових шанувальників по всьому світу, і ми не можемо дочекатися розширення бренду в цій дуже різноманітній частині світу", - заявив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Естердаль.

Згідно з рейтингами, там проживає найбільша кількість шанувальників міжнародного пісенного конкурсу.

Зокрема, в минулому році Євробачення в YouTube дивилися 75 мільйонів користувачів по всьому світу, при цьому країни Латинської Америки входять в число найефективніших ринків для країн, що не беруть участь. Серед них найбільша кількість переглядів контенту спостерігалася в Аргентині, Бразилії, Чилі та Мексиці.

Тому продюсери почнуть пошук міста-організатора Євробачення в Латинській Америці саме в цих країнах.

Євробачення пройде і в Латинській Америці (фото: instagram.com/eurovision)

"Шанувальники по всій Латинській Америці постійно підтримували бренд Євробачення, і Євробачення в Латинській Америці є втіленням цієї палкої пристрасті, а також продовженням широкого бачення, яке ми, команда продюсерів, маємо для Євробачення як глобального бренду", - заявили Пітер Сеттман і Грег Ліпстоун від імені продюсерської групи Voxovation, яка займатиметься конкурсом в Латинській Америці.