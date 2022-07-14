ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Евровидение планируют провести в Латинской Америке: что известно

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 12:24
Евровидение планируют провести в Латинской Америке: что известно Евровидение проведут в Латинской Америке (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Европейский вещательный союз (EBU) намерен провести песенный конкурс Евровидение в Латинской Америке.

Об этом сообщается на сайте EBU.

"Уникальный формат Евровидения каждый год обретает новых поклонников по всему миру, и мы не можем дождаться расширения бренда в этой очень разнообразной части мира", - заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Эстердаль.

Согласно рейтингам, там проживает наибольшее количество поклонников международного песенного конкурса.

В частности, в прошлом году Евровидение в YouTube смотрели 75 миллионов пользователей по всему миру, при этом страны Латинской Америки входят в число самых эффективных рынков для не участвующих стран. Среди них наибольшее количество просмотров контента наблюдалось в Аргентине, Бразилии, Чили и Мексике.

Поэтому продюсеры начнут поиск города-организатора Евровидения в Латинской Америке именно в этих странах.

Евровидение планируют провести в Латинской Америке: что известно

Евровидение пройдет и в Латинской Америке (фото: instagram.com/eurovision)

"Поклонники по всей Латинской Америке постоянно поддерживали бренд Евровидения, и Евровидение в Латинской Америке является воплощением этой пылкой страсти, а также продолжением широкого видения, которое мы, команда продюсеров, имеем для Евровидения как глобального бренда", - заявили Питер Сеттман и Грег Липстоун от имени продюсерской группы Voxovation, которая будет заниматься конкурсом в Латинской Америке.

Напомним, что 17 июня Европейский вещательный союз сообщил, что, несмотря на победу украинской группы Kalush Orchestrа, Евровидение в 2023 году состоится не в Украине из-за военного положения и невозможности обеспечить безопасность участников и зрителей.

Таким образом Европейский союз радиовещания и телевидения "с сожалением принял решение перенести событие в другую страну и продолжит дискуссии относительно поиска подходящего места для Евровидения в следующем году".

Также мы писали, что Польша поддержала Украину и выступила против переноса Евровидения 2023.

Кроме того, в Украине уже началась подготовка к песенному конкурсу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь