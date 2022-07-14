Евровидение планируют провести в Латинской Америке: что известно

"Уникальный формат Евровидения каждый год обретает новых поклонников по всему миру, и мы не можем дождаться расширения бренда в этой очень разнообразной части мира", - заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Эстердаль.

Согласно рейтингам, там проживает наибольшее количество поклонников международного песенного конкурса.

В частности, в прошлом году Евровидение в YouTube смотрели 75 миллионов пользователей по всему миру, при этом страны Латинской Америки входят в число самых эффективных рынков для не участвующих стран. Среди них наибольшее количество просмотров контента наблюдалось в Аргентине, Бразилии, Чили и Мексике.

Поэтому продюсеры начнут поиск города-организатора Евровидения в Латинской Америке именно в этих странах.

Евровидение пройдет и в Латинской Америке (фото: instagram.com/eurovision)

"Поклонники по всей Латинской Америке постоянно поддерживали бренд Евровидения, и Евровидение в Латинской Америке является воплощением этой пылкой страсти, а также продолжением широкого видения, которое мы, команда продюсеров, имеем для Евровидения как глобального бренда", - заявили Питер Сеттман и Грег Липстоун от имени продюсерской группы Voxovation, которая будет заниматься конкурсом в Латинской Америке.