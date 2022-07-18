На фоні українського холодильника: сестра мертвого окупанта бідкається, що не може отримати компенсацію

У мережі з'явилося відео про те, як родина з Іркутської області безуспішно вибиває компенсацію за загибель російського солдата Іллі Василенка, який загинув на війні в Україні.
Але глядачів YouTube-каналу "А поговорить?" вразила не історія, де росіяни скаржаться на місцеву владу і Путіна, а те, що сестра загиблого окупанта дає інтерв'ю... на фоні українського холодильника.
Одним з перших звернув на цей нюанс увагу Сергій Стерненко у своєму Twitter. Він навіть пообіцяв найближчим часом зробити "розбір" цього сюжету.
"Почєму убілі нашего мальчіка? Он же просто виполнял долг…" - російська сім‘я не може отримати компенсацію за дохлого окупанта. Скаржиться на це. На кухні стоїть український холодильник", - коментує блогер.
На відео дійсно видно холодильник BEKO, на якому українська наклейка гарантії. При цьому, побутова техніка завішана дитячими малюнками.
Кадр з відео YouTube / А поговорить?
Не дивно, що з огляду на масові факти мародерства - а саме цим займаються росіяни на території України - тисячі коментаторів зробили висновок: цей холодильник був вкрадений окупантом в одному з українських населених пунктів.
Ось що пишуть юзери:
Справедливості заради варто зазначити, що конкретно цей холодильник не був вкрадений росіянином в Україні.
Кадр з відео YouTube / А поговорить?
Річ у тім, що Василенка загинув у перші дні повномасштабного вторгнення. Тому просто фізично не зміг би вкрасти і відправити рідним цей "трофей".
"Цей холодильник не намародерений, скорiше за все. Ну а по рештi пунктiв - це типова Росiя", - підмітив один з коментаторів.
Крім того, сестра окупанта навіть відповіла на питання, звідки у неї український холодильник, в Instagram.
Вона сказала, що холодильник "був куплений 7 років тому з рук у родини, яка приїхала з Алтая".
"На холодильнику написано, що він виготовлений 2012 року. Були б у мене документи - я б обов'язково відправила", - говорить жінка.
Але той факт, що більшість людей з усього світу звернули увагу в усьому "глибокостраждальному" сюжеті саме на холодильник - свідчить про ставлення не лише до окупантів, а й до усіх громадян РФ.
Нагадаємо, днями дизайнер-українофоб Артемій Лебедєв вкрав в Енергодарі табличку про фекалії.
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