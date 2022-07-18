На фоне украинского холодильника: сестра мертвого оккупанта жалуется, что не может получить компенсацию

В сети появилось видео о том, как семья из Иркутской области безуспешно выбивает компенсацию за гибель российского солдата Ильи Василенко, который погиб на войне в Украине.
Но зрителей YouTube-канала "А поговорить?" поразила не история, где россияне жалуются на местных чиновников и Путина, а то, что сестра погибшего оккупанта дает интервью... на фоне украинского холодильника.
Одним из первых обратил на этот нюанс внимание Сергей Стерненко в своем Twitter. Он даже пообещал в ближайшее время сделать "разбор" этого сюжета.
"Почему убили нашего мальчика? Он же просто выполнил долг... " - российская семья не может получить компенсацию за дохлого оккупанта. Жалуется на это. На кухне стоит украинский холодильник", - комментирует блогер.
На видео действительно виден холодильник BEKO, на котором украинская наклейка. При этом, бытовая техника завешана детскими рисунками.
Кадр из видео YouTube / А поговорить?
Не удивительно, что, учитывая массовые факты мародерства - а именно этим занимаются россияне на территории Украины - тысячи комментаторов сделали вывод: этот холодильник был украден оккупантом в одном из украинских населенных пунктов.
Вот что пишут юзеры:
Справедливости ради стоит отметить, что конкретно этот холодильник не был украден оккупантом в Украине.
Кадр из видео YouTube / А поговорить?
Дело в том, что Василенко погиб в первые дни полномасштабного вторжения. Поэтому просто физически не смог бы украсть и отправить родным этот "трофей".
"Этот холодильник не намародеренный, скорей всего. Ну а по остальным пунктам - это типичная Россия", - подметил один из комментаторов.
Кроме того, сестра оккупанта даже ответила на вопрос, откуда у нее украинский холодильник, в Instagram.
Она сказала, что холодильник "был куплен 7 лет назад с рук у семьи, которая приехала с Алтая".
"На холодильнике написано, что он изготовлен в 2012 году. Были бы у меня документы - я бы обязательно отправила", - говорит женщина.
Но тот факт, что большинство людей со всего мира обратили внимание во всем "глубокострадальном" сюжете именно на холодильник - свидетельствует об отношении не только к оккупантам, но и ко всем гражданам РФ.
Напомним, на днях дизайнер-украинофоб Артемий Лебедев украл в Энергодаре табличку о фекалиях.
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