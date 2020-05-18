Голик: краща в Україні школа відсвяткувала дворічний "ювілей"

Два роки тому, 17 травня 2018 року, в районному центрі Дніпропетровської області, смт - смт Солоне, була відкрита після реконструкції Солонянська опорна школа, яку називають "найкращою" в Україні. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

"Рівно через секунду після свого відкриття ця школа стала найкращою школою України", - підкреслив він.

Голик перерахував, ніж обзавелася школа після реконструкції: два футбольних поля, майданчик для баскетболу, волейболу, тенісу, зона воркауту, два дитячі майданчики, бігова доріжка з професійним легкоатлетичним покриттям, яблуневим садом й невеличким парком.

100%-а доступність будівлі, яскравий енергозберігаючий фасад, прозорі двері в кожен клас, перший в Україні інклюзивний ресурсний центр, бук-кросинги та безкоштовні тисячі книг, сухі басейни в коридорах, інтерактивні дошки в кожному класі, туалети для дітей з особливими потребами на кожному поверсі, підйомник на другий поверх, підйомник на сцену актового залу, легкі таблички біля кожного класу і на вході в школу, відеоспостереження, нові комунікації - все це з'явилося в новій школі.

"Уже пізніше таких же крутих шкіл ми побудували і реконструювали ще кілька десятків по всій Дніпропетровській області. У кожній з них було те, що морочилися тільки ми у всій країні - скрупульозна робота з дрібницями і нюансами", - розповів Голик.

Нагадаємо, у 2015-2019 роках Юрій Голик працював радником голови Дніпропетровської ОДА.

Національна програма "Велике будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським передбачає будівництво і ремонт у 2020 році 6500 км доріг. Також будуть побудовані і відремонтовані 236 шкіл, 155 дитячих садків, 169 спортивних споруд, 212 прийомних відділень надання невідкладної медичної допомоги та 422 амбулаторії.

Раніше Юрій Голик повідомляв, що на Донбасі в рамках програми з'являться нові дороги, школи та садочки.