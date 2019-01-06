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Google привітав з новорічними святами оригінальним дудлом

STYLERЖиття    06.01.2019 - 10:40
Google привітав з новорічними святами оригінальним дудлом
Фото: pixabay.com

Дудл присвячений Новому року та Різдву

На честь прийдешнього різдва, відомий пошуковик Google вирішив привітати користувачів оригінальним дудлом.

Так, на опублікованому фото видно, що на тлі слова Google красуються різні різдвяні атрибути: шкарпетки, олені, свічки та квіти.

Звернемо увагу, що в цьому році Різдво припадає на 7 січня. Сам же дудл доступний для користувачів не тільки в Україні, а й Сербії з Росією. Білорусь вирішили "залишити за бортом".

Google привітав з новорічними святами оригінальним дудлом

Фото: новорічний дудл (google.com.ua)

Примітно, що традиційних для України різдвяних символів на дадлі немає.

До речі, 23 листопада 2018 року відомого дитячого письменника Миколі Носову могло б виповниться 110 років. З нагоди цього Google присвятив новий дудл авторові "Незнайки".

"Поєднуючи казки і наукову фантастику, Микола Носов написав дитячу літературу, яка дала потужні уявлення про людської природі. Його короткі розповіді типу "Жива капелюх", "Огірки", "Чудові штани" і гумористична трилогія романів про пригоди маленького хлопчика Незнайка зробили Носова улюбленцем юних читачів", - йдеться на сайті Google.

Нагадаємо, раніше Styler зібрав для вас кращі дудли, які за 20 років Google присвятив Україні. Серед них картинки, присвячені дням народження Лесі Українки, Івана Нечуя-Левицького, Соломії Крушельницької, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка та інших наших видатних співвітчизників.

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