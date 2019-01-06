Google поздравил с новогодними праздниками оригинальным дудлом

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Дудл посвящен Новому году и Рождеству

В честь грядущего рождества, известный поисковик Google решил поздравить пользователей оригинальным дудлом.

Так, на опубликованном фото видно, что на фоне слова Google красуются различные рождественские атрибуты: носки, олени, свечи и цветы.

Обратим внимание, что в этом году Рождество припадает на 7 января. Сам же дудл доступен для пользователей не только в Украине, а и Сербии с Россией. Беларусь решили "оставить за бортом".

Фото: новогодний дудл (google.com.ua)

Примечательно, что традиционных для Украины рождественских символов на дудле нет.

Кстати, 23 ноября 2018 года известному детскому писателю Николаю Носову могло бы исполниться 110 лет. По случаю этого Google посвятил новый дудл автору "Незнайки".

"Сочетая сказки и научную фантастику, Николай Носов написал детскую литературу, которая дала мощные представления о человеческой природе. Его короткие рассказы типа "Живая шляпа", "Огурцы", "Чудесные брюки" и юмористическая трилогия романов о приключениях маленького мальчика Незнайки сделали Носова любимцем юных читателей", - говорится на сайте Google.

Напомним, ранее Styler собрал для вас лучшие дудли, которые за 20 лет Google посвятил Украине. Среди них картинки, посвященные дням рождения Леси Украинки, Ивана Нечуя-Левицкого, Соломии Крушельницкой, Григория Сковороды, Тараса Шевченко и других наших выдающихся соотечественников.