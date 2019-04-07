Гороскоп удачі: яким знакам Зодіаку пощастить наступного тижня

Гороскоп удачі на тиждень 8-14 квітня віщує абсолютний успіх у всіх починаннях для декількох знаків Зодіаку. Гороскоп удачі обіцяє позитивні зміни в житті Тельців, Львів, Стрільців і Козерогів. Їх чекають приємні події, незабутні поїздки, цікаві зустрічі, успіх і визнання.

За словами астрологів, гороскоп удачі віщує щасливий період для Тельців. Новий тиждень для Тельців – час для змін, і вам не треба їх боятися! У вас буде багато зустрічей з новими людьми, які принесуть у ваше життя щось позитивне. Тому сміливо йдіть на контакт і не відмовляйтеся від запрошень на будь-які заходи. На вихідних краще зосередитися на своїй зовнішності – запишіться до косметолога або змініть зачіску – ви будете чарівні. Також ці дні сприятливі для покупок одягу та повного оновлення гардеробу.

Крім того, у Тельців протягом усього тижня є чудова перспектива кар'єрного росту. Натхнення для трудових звершень ви знайдете на роботі – робочі справи будуть приносити вам величезне задоволення. Не ухиляйтеся від додаткових завдань – це принесе свої плоди вже найближчим часом.

Левам гороскоп удачі обіцяє сприятливі ситуації в кар'єрі та навчанні, а також у фінансовому аспекті. У другій половині тижня астрологи радять присвятити себе навчанню та самоосвіти. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу, так ви зможете повністю розкрити свій творчий потенціал. Також весь тиждень буде дуже сприятливим у фінансовому плані – особливо, для укладення договорів або вкладення грошей. До кінця тижня вам можуть зробити вигідну пропозицію роботи чи нову посаду. Не давайте одразу відповідь, а добре подумайте над новою роботою і збільшенням коштів. Новий колектив вас порадує.

Гороскоп удачі на тиждень 8-14 квітня (колаж РБК-Україна)

Будь-які справи на цьому тижні Стрільцям будуть даватися дуже легко. Особливо це стосується роботи – не бійтеся братися за нові виклики або виконання складних завдань. Повірте, результат не змусить себе довго чекати, і ви зможете істотно поліпшити своє фінансове становище. На початку тижня на вас чекають захоплюючі поїздки та зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Самотні представники Знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це відбудеться зовсім для вас зненацька, тому не намагайтеся в кожному погляді чоловіка "зловити" того єдиного.

Початок тижня Козерогів неабияк порадує. Вас чекає приємне знайомство з цікавими людьми. Ви вирушите в захоплюючу подорож і помиріться з тим, з ким давно конфліктуєте. Період з четверга по неділю – найкращий час для вирішення конфліктів і планування майбутніх спільних кроків. В тому числі, і планування дорогих покупок.

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