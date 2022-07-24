Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 25 по 31 липня: не вплутуйтеся в авантюри і не ризикуйте

Овен

Овни будуть розв'язувати питання сім'ї та дому. Тому завжди тримайте з собою пристрій для підзарядки телефону, через те, що енергії в батареї не буде вистачати.

Ремонт будинку не бажано починати на цьому тижні. Почати почнете, але плани завершення будуть зміщуватися.

Телець

У Тельців буде багато поїздок і спілкування. Доведеться розв'язувати питання бізнесу, оскільки планка по запланованим цілям поставлена досить високо і тепер доведеться дуже багато докладати зусиль, щоб не зірвати терміни їх реалізації.

Перед поїздкою обов'язково перевіряйте машину. Документи та всю інформацію, що надійшла, ретельно перевіряйте – можливе підробка.

Близнюки

Близнюкам в разі погіршення самопочуття варто негайно звернути увагу на здоров'я. Чим раніше почнете лікування, тим швидше й успішно воно закінчиться.

Так само не піддавайтеся на авантюри та не вкладайте в сумнівні операції гроші.

Рак

Ракам доведеться вступити в конфронтацію з начальством або з батьками. Але ви зумієте переконати їх у своїй правоті.

Відкриється новий канал доходу, який буде пов'язаний або з інтернет-діяльністю, або з участю в новому проєкті.

Лев

Представникам Левів, хто займається вступом до ВНЗ, відкриті всі можливості для успішної здачі іспитів. Але будьте дуже уважні з документами.

Можуть бути помилки в персональних даних, що потім буде загрожувати затримкою у розв'язанні будь-яких питань в державних органах.

Діва

Дівам слід не вплутуватися в авантюрні ідеї. Це може загрожувати надалі судовими розглядами. Так само не плануйте ніяких поїздок далеко від дому.

Не починайте на цьому тижні оформлення документів для виїзду закордон. Виникнуть непередбачені ситуації, що надалі можуть зробити це неможливим.

Терези

Представникам Терезів доведеться брати на себе відповідальність у розв'язанні питань сім'ї. Домочадці потребуватимуть вашої підтримки й визнавати ваш авторитет серед родичів.

Авторитет так само буде визнаний і на роботі. Дуже вдалі будуть кредитні операції.

Скорпіон

Скорпіонам слід максимально проявити увагу і повагу в комунікації з керівництвом або батьками.

Переговори цього тижня матимуть не той результат, на який ви сподівалися. У взаєминах з вашою половинкою теж буде не все райдужно.

Стрілець

У Стрільців будуть змінюватися плани щодо поїздок або будуть затримки в оформленні документів. Цього тижня надійде грошова допомога від родичів.

Але не вплутуйтеся ні в які авантюри з грошовими операціями. Ризик все втратити 100%. Юридичні питання будуть вирішуватися дуже сприятливо на цьому тижні.

Козоріг

Козерогам, які в пошуку роботи, на цьому тижні посміхнеться удача. Вони отримають хорошу пропозицію про роботу. Працюючих Козерогів чекає грошова винагорода за відмінну роботу.

На цьому тижні варто бути гранично уважними в дорозі. Перевіряйте перед кожною поїздкою ваш автомобіль. Можуть бути проблеми з паливно-мастильними ресурсами. Так само будьте обережні на воді та з водою.

Водолій

Представникам Водолія слід бути дуже терплячими та уважними до своїх рідних. У сім'ї конфлікти можуть виникати на рівному місці через фінансові питання.

Але вам не варто переживати з цього приводу, через те, що ви легко знайдете варіанти як в найкоротші терміни заробити/зібрати потрібну суму грошей.

Риби

Представникам риб на цьому тижні добре планувати зустрічі та переговори. Зустрічі будуть вдалими й проходитимуть дуже легко.

Якщо вам необхідно буде розв'язувати юридичні питання, ви можете спокійно звернутися до друзів або близьких родичів і цілком покладатися на їх допомогу в цьому.