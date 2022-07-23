Гарячий душ допоможе вам заснути в спеку. Як працює цей лайфхак

Піжама з бавовни і гарячий душ перед сном допоможуть краще засинати і покращать ваш сон під час спеки. Особливо літом.

І хоч гарячий душ може бути останньою річчю, що захочеться вам зробити під час літньої спеки, але вчені стверджують: занурення тіла в теплу воду сприяє природному процесу регуляції температури, в результаті чого покращується сон, пише The Mirror .

Гарячий душ допомагає заснути

"Тепла ванна або душ перед сном можуть зробити більше, ніж просто покращити сон. Наша природа так влаштована, що за кілька годин до сну температура тіла людини падає, зате температура шкіри рук і ніг підвищується ", - пише видання.

Останнім часом кількість досліджень, які показують, що гарячий душ або ванна ввечері можуть покращити сон, зростає.

Так, нещодавно британські вчені поставили за мету визначити, як пасивне нагрівання тіла в контрольованих умовах може скоротити затримку настання сну (час, який потрібен людині, щоб заснути після вимикання світла).

Дослідження показало, що саме купання в гарячій воді перед сном допомагає людям швидше потрапити у "царство морфея".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кондиціонер в квартирі не холодить: в чому причина і що робити

Що робити, аби краще спати в спеку (фото: Freepik)

Але це не всі поради від вчених, які можуть допомогти заснути у спеку.

Ще експерти радять:

використовувати вологі тканини, пакети з льодом або навіть піднести пляшку з холодною водою до шкіри

спати у бавовняній піжамі

не займатися спортом перед сном

тримати вікна та штори закритими

уникати гарячих і гострих страв (наприклад, не їжте стейк ввечері)

Щодо останнього, то річ у тім, що коли тіло намагається перетравити "важку" їжу, воно ще більше нагрівається.

Тому краще з'їсти більше за обідом, а ввечері скуштувати салат або рибу.