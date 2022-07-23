Горячий душ поможет вам уснуть в жару. Как работает этот лайфхак

Пижама из хлопка и горячий душ перед сном помогут лучше засыпать и улучшат ваш сон во время жары. Особенно летом.

И хотя горячий душ может быть последней вещью, которую вам захочется сделать во время летней жары, но ученые утверждают: погружение тела в теплую воду способствует естественному процессу регуляции температуры, в результате чего улучшается сон, пишет The Mirror .

Горячий душ помогает заснуть

"Теплая ванна или душ перед сном могут сделать больше, чем просто улучшить сон. Наша природа так устроена, что за несколько часов до сна температура тела человека падает, зато температура кожи рук и ног повышается", - пишет издание.

В последнее время количество исследований, показывающих, что горячий душ или ванна вечером могут улучшить сон, растет.

Так, недавно британские ученые задались целью определить, как пассивное нагревание тела в контролируемых условиях может сократить задержку наступления сна (время, которое требуется человеку, чтобы заснуть после выключения света).

Исследование показало, что именно купание в горячей воде перед сном помогает людям быстрее попасть в "царство морфея".

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Что делать, чтобы лучше спать в жару (фото: Freepik)

Но это не все советы от ученых, которые могут помочь заснуть в жару.

Еще эксперты советуют:

использовать влажные ткани, пакеты со льдом или даже поднести бутылку с холодной водой к коже

спать в котоновой пижаме

не заниматься спортом перед сном

держать окна и шторы закрытыми

избегать горячих и острых блюд (например, не ешьте стейк вечером)

Что касается последнего, то дело в том, что когда тело пытается переварить "тяжелую" пищу, оно еще больше нагревается.

Поэтому лучше съесть больше за обедом, а вечером попробовать салат или рыбу.