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"Деньги - не главное": звезда "СуперМамы" высказалась о своем состоянии после потери дома из-за пожара

Среда 10 июля 2024 21:45
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"Деньги - не главное": звезда "СуперМамы" высказалась о своем состоянии после потери дома из-за пожара Татьяна Квитко с мужем и сыном (Фото: instagram.com/kvitko_tati)
Автор: Любовь Блажко

Победительница "СуперМамы" Татьяна Квитко, у которой недавно сгорел дом, прокомментировала свое состояние после пожара. Известно также, что в результате трагедии не стало тети ее мужа, о чем блогерша сообщала в соцсетях.

Как Квитко комментирует потерю близкого человека и дома, что говорит о сыне Давиде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram украинки.

Что говорит Квитко после пожара

"Дом жаль, но мое сердце свободно от этого, поскольку любую материальную вещь можно восстановить, деньги заработать и т. д. Я всегда говорила и буду говорить, что деньги - не главное. Единственное, где нам действительно тяжело, - это потерянная жизнь", - написала она.

"В общем трагедия показала, что нас окружают невероятные люди, которые с нами, и готовы нам помочь и поддержать. Самое главное - то, что Бог утешает наши сердца", - добавила звезда соцсетей.

&quot;Деньги - не главное&quot;: звезда &quot;СуперМамы&quot; высказалась о своем состоянии после потери дома из-за пожара

Квитко прокомментировала свое состояние после трагедии (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Татьяна также высказалась о сыне. Она отметила, что мальчика в момент пожара в доме не было, но он знает обо всем, что произошло.

"С ним все хорошо. Мы делаем все, чтобы он чувствовал себя комфортно. Он не был в доме во время и после трагедии. Он не был на похоронах, но он знает, что дом сгорел, и что тети нет", - пояснила участница "СуперМамы".

&quot;Деньги - не главное&quot;: звезда &quot;СуперМамы&quot; высказалась о своем состоянии после потери дома из-за пожара

Блогерша высказалась о сыне (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Что известно о пожаре и почему в сети появился фейк о гибели самой Квитко

О пожаре в Бучанском районе ГСЧС Киевской области сообщили 4 июля. Тогда заявлялось о том, что в доме погибла женщина и был мужчина, который получил травмы.

&quot;Деньги - не главное&quot;: звезда &quot;СуперМамы&quot; высказалась о своем состоянии после потери дома из-за пожара

Татьяна показала последствия пожара (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

После этих заявлений в Telegram-каналах стали появляться новости о том, что женщина, о которой упоминается, это якобы и есть сама Татьяна. До момента, пока она лично не вышла на связь в соцсетях, пользователи продолжали ошибочно распространять фейк о ее смерти.

Чтобы прекратить все ложные предположения, блогерша в Instagram-stories сообщила, что она жива, но их семье случилось беда. На следующий день украинка рассказала, что погибла тетя ее мужа и показала фото похорон.

&quot;Деньги - не главное&quot;: звезда &quot;СуперМамы&quot; высказалась о своем состоянии после потери дома из-за пожара

&quot;Деньги - не главное&quot;: звезда &quot;СуперМамы&quot; высказалась о своем состоянии после потери дома из-за пожара

Stories блогерши после пожара (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

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