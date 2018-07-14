"Гроза скасовується": синоптики уточнили погоду на неділю

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Синоптики прогнозують відсутність грози - її замінить злива

У неділю, 15 липня синоптики прогнозують спокійну погодну ситуацію. Згідно з новим прогнозом, чекати на грозу не доводиться. На території всієї країни, за винятком південних регіонів, випадуть опади у вигляді дощу без шквалів, грому та блискавки. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Фото: Дощ у місті (РБК-Україна)

Так, синоптики обіцяють зниження рівня опадів і можливості грозових злив. Відповідно до нових даних, дощі пройдуть на території всіх областей, крім Миколаївської, Херсонської, Запорізької, а також Кримського півострова.

Показники температури будуть відрізнятися в усіх куточках України, незважаючи на однакові погодні умови. Так, на Заході нашої країни обіцяється від +17 до +23 градусів. Ближче до центральних областей температура підвищиться до +22... +26 градусів. На Сході, незважаючи на дводенну зливу, буде утримуватися спекотна погода. Стовпчики термометрів покажуть +27... +31 градус. Найтепліше буде на Півдні – від +28 до +31 градусів. Синоптики прогнозують ясну сонячну погоду з мінливою хмарністю жителям Миколаєва, Херсона, Одеси і Сімферополя.

Прогноз погоди на 15 липня (meteo.gov.ua)

Вітер очікується північно-західний. Дощі будуть без шквалів.

Нагадаємо, що синоптики розповіли, якою буде погода у другій половині літа.

Відео: (video.rbc.ua)