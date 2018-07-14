"Гроза отменяется": синоптики уточнили погоду на воскресенье

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Синоптики прогнозируют отсутствие грозы - ее заменит ливневый дождь

В воскресенье, 15 июля синоптики прогнозируют спокойную погодную ситуацию. Согласно новому прогнозу, ожидать грозу не приходится. На территории всей страны, за исключением южных регионов, выпадут осадки в виде дождя без шквалов, грома и молнии. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Фото: Дождь в городе (РБК-Украина)

Так, синоптики обещают снижение уровня осадков и возможности грозовых ливней. Согласно новым данным, дожди пройдут на территории всех областей, кроме Николаевской, Херсонской, Запорожской, а также Крымского полуострова.

Показатели температуры будут отличаться во всех уголках Украины, несмотря на одинаковые погодные условия. Так, на Западе нашей страны обещается от +17 до +23 градусов. Ближе к центральным областям температура повысится до +22… +26 градусов. На Востоке, несмотря на двухдневный ливень, будет сохраняться жаркая погода. Столбики термометров покажут +27… +31 градус. Теплее всего будет на Юге – от +28 до +31 градусов. Синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду с переменной облачностью жителям Николаева, Херсона, Одессы и Симферополя.

Прогноз погоды на 15 июля (meteo.gov.ua)

Ветер ожидается северо-западный. Дожди будут без шквалов.

Напомним, что синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине лета.

Видео: (video.rbc.ua)