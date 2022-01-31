Густі і красиві: названі продукти, які прискорюють ріст волосся

Хто не мріє про красиве і здорове волосся? Не всі з нас народилися з розкішною густою шевелюрою, і це нормально. Але це не означає, що ви не можете досягти бажаного результату.

На щастя, є деякі продукти, які природним чином допоможуть вам вивести ваші локони на новий рівень, пише Glam.

Яйця

Яйця - прекрасне джерело білка і біотину, які відмінно допомагають волоссю рости сильним. Волосяні фолікули складаються в основному з білка, тому, якщо ви виявите, що втрачаєте багато волосся, вам, можливо, доведеться подумати про споживання білка. Біотин пов'язаний з кератином у вашому волоссі, а також збільшує ріст волосся. Люди рідко відчувають дефіцит біотину. Яйця також містять дивовижні поживні речовини, такі як селен і імуностимулюючий цинк.

Ягоди

Ягоди багаті антиоксидантами, що робить їх хорошим продуктом для росту волосся. Антиоксиданти захищають волосяний фолікул від вільних радикалів. Вільні радикали знаходяться як в організмі, так і в навколишньому середовищі. Ягоди також містять багато вітаміну С, який сприяє виробленню колагену. Колаген - це білок, який допомагає зміцнити волосся і запобігти його ламкості. Крім того, якщо у вас нестача заліза, це може викликати випадання волосся. Що ж, вітамін С допомагає організму засвоювати залізо, тому ягоди - безпрограшний варіант!

Шпинат

Шпинат містить вітамін А, який допомагає шкірі виробляти шкірне сало. Шкірне сало допомагає зволожувати шкіру голови, що робить її здоровою. Він також містить вітамін Е, який необхідний для росту волосся. Якщо у вас дефіцит заліза і ви виявите, що у вас випадає волосся, то шпинат - ідеальний варіант, який вам допоможе. У ньому тонна заліза. Причина, чому залізо настільки важливе, полягає в тому, що воно допомагає червоним кров'яним тілам переносити кисень по всьому тілу, щоб підживлювати ваш метаболізм і допомагати у відновленні.

Риба

Для росту волосся - чим жирніше, тим краще. Така риба, як лосось, оселедець і скумбрія, містить всі поживні речовини, необхідні для росту волосся. Вони містять омега - 3 жирні кислоти, які прекрасно підходять для ваших локонів. Ці види риби також містять вітаміни, такі як селен, вітамін D3 і вітаміни групи В.

Солодка картопля

Солодка картопля містить велику кількість бета-каротину, який, в свою чергу, перетворюється на вітамін А. Солодка картопля середнього розміру більш ніж покриє вашу добову потребу у вітаміні А. Крім того, відомо, що вітамін А прискорює ріст волосся. .

Авокадо

Цей дивовижний фрукт наповнений поживними речовинами. Почнемо з вітаміну Е. Вітамін Е - це антиоксидант, який допомагає вашому волоссю боротися з вільними радикалами, які всюди. Авокадо також є дивовижним джерелом незамінних жирних кислот, які є важливими будівельними блоками, необхідними вашому волоссю, щоб воно росло здоровим і сильним.

Ці продукти прискорять ріст волосся (фото: pexels.com)

Горіхи

Горіхи містять широкий спектр вітамінів, таких як цинк, вітаміни групи В і незамінні жирні кислоти. Горіхи добре відомі своєю користю для здоров'я, вони не тільки прекрасно підходять для вашого волосся, але і зменшують запалення, що викликає серцеві захворювання.