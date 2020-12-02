У Харкові восьмикласник влаштував небезпечне шоу з вогнем прямо в класі: відео інциденту

У харківській школі №127 учень вирішив привернути до себе увагу і влаштував "фаєр-шоу" в класі. У мережі з'явилося відео, на якому восьмикласник сидячи на останній парті набрав у рот займисту речовину, потім підніс запальничку і "випустив" велику вогняну хмару.

Після того як підліток скоїв витівку, інші діти засміялися, і запис перервався. Попередньо, ніхто не постраждав. Про це повідомляє місцеве видання "Newsroom".

Відео можна подивитися за цим посиланням.

Директор департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко підтвердила інформацію про інцидент. За її словами, 2 грудня в школі працювали співробітники ювенальної превенції та представники районного управління освіти.

Директор школи розповів, що дане відео з'явилося в мережі у середу, 2 грудня, але, коли воно було записано точно невідомо.

Нагадаємо, на Закарпатті школяр зламав хребет на уроці, а вчитель це проігнорував. Інцидент з п'ятикласником стався в ліцеї міста Мукачево.

Ми також писали про те, що українські школярі з Дніпра розробили маску, яка виявляє симптоми COVID-19 за допомогою спеціальних датчиків. Вони відстежують частоту дихання, пульс, а також температуру тіла.