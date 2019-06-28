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У Харківському національному медичному університеті відбувся 205 випуск

STYLERЖиття    28.06.2019 - 17:21
У Харківському національному медичному університеті відбувся 205 випуск
Фото: kharkivoda.gov.ua

Вперше Харківський медичний вуз святкував випускний у 1816 році

Цього року дипломи Харківського медичного університету отримали 1148 лікарів, з них – 450 іноземці. Про це повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА.

Із завершенням навчання медиків привітала голова ХОДА Юлія Світлична.

"Харківська медична школа завжди була на особливому місці в країні. Вона має видатні імена, гарну історію та продовжує розвиватися. І мені надзвичайно приємно, що Національний медичний університет продовжує ці традиції, – сказала керівниця області. – Шановне студентство, бажаю вам наснаги, успіхів, всіляких здобутків. Здоров'я вам і вашим майбутнім пацієнтам. Ви обов’язково все зможете. Завжди будьте корисними суспільству та своїй державі. Ви потрібні своїй країні!" - сказала очільниця області.

Ректор Харківського національного медичного університету Володимир Лісовий відзначив, що випуск – 2019 став 205-м у історії вишу.

 

Фото: kharkivoda.gov.ua

"Якщо перших 2 випускники в нас було в 1816 році, то сьогодні маємо 1148 випускників, молодих лікарів. Ми, як завжди, займаємо провідні позиції серед підготовки лікарів-іноземців для інших країн. Сьогодні в нас найбільший випуск студентів-іноземців – 450 осіб", – сказав Володимир Лісовий.

Керівниця області повідомила, що влітку цього року виші Харківщини випускають близько 20 тисяч студентів.

"Харків завжди був студентським містом, і ми приділяємо велику увагу розвитку вишівської науки, тому відвідуємо університети, академії – для того, щоб привітати випускників, побажати успіхів викладачам і подякувати батькам за таких талановитих дітей", – сказала Юлія Світлична.

Відео: YouTube/Харківська ОДА

Нагадаємо, українських студентів можуть очікувати неприємні зміни. Незабаром може зрости вартість навчання у вузах, що особливо торкнеться 34 найпопулярніших спеціальностей.

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