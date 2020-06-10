Червень 2020 буде фатальним для цих знаків Зодіаку і розгорне життя на 180 градусів

Гороскоп на червень 2020 має ряд особливостей, адже в цьому місяці два затемнення - 5 і 21 числа. І час між цими двома подіями може стати доленосним для багатьох знаків Зодіаку.

У цей фатальний період можуть відбутися події, які розгорнуть ваше життя на 180 градусів, впевнена астролог Наталя Коляда, пише АстроМеридіан.

Астролог зазначила, що деякі з цих доленосних змін ви відчуєте відразу, а значення деяких подій зможете зрозуміти через півроку і навіть через кілька років.

Важливі астрологічні події в червні 2020

11 червня

Квадрат Сонця і Нептуна не найкращим чином позначиться на житті Близнюків. Події для них будуть пов'язані з обманом і самообманом. Астролог каже, що ви можете розгубитися, втратити мету, зійти з правильного шляху. Близнюкам в цей період не можна вживати алкоголь, контактувати з токсичними речовинами, лаками, фарбами, а також триматися подалі від води.

12-14 червня

Життя Рибам і Овнам ускладнить з'єднання Марса і Нептуна. Рибам загрожує небезпека травм, а Овни можуть потрапити в неприємності, якщо будуть діяти з фанатизмом. У цей період Овни повинні остерігатися небезпечних і занедбаних місць, а також проблем з наркозом і ліками.

17-20 червня

Меркурій починає розворот до ретроградного руху. Ця подія зможе перекреслити плани Близнюків і Дів, а також стане причиною життєвих проблем у Раків. Діви і Близнюки відчують, що ніяк не можуть змінити хід подій і загрузли в них. У Близнюків це позначиться на діловій сфері, а у Дів - групові проєкти й відносини з друзями. Ракам буде складно встигати за подіями, вони можуть запізнюватись або з запізненням реагувати на події.

19-20 червня

Секстіль (гармонійний аспект, що означає удачу) Марса до Юпітера і Плутона принесе вдалу доленосну подію Рибам. Вони добре впораються зі складним завданням, отримають підтримку обставин у справі, якою будуть зайняті і навіть зможуть зробити щось грандіозне.

Раніше ми писали, що ці три знаки Зодіаку можуть стати жертвою шахраїв.

А переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов розповів в гороскопі здоров'я на червень для всіх знаків Зодіаку, кому потрібно поберегти себе.