Відомі українські письменники проголосили про свою підтримку "Європейської солідарності" та особисто Петра Порошенка

Відомі українські письменники оприлюднили заяву, у якій висловили глибоке занепокоєння станом справ, що складається в Україні, та проголосили про свою підтримку партії "Європейська солідарність" і особисто Петра Порошенка.

Документ підписали Дмитро Павличко, Юрій Щербак, Богдан Горинь, Іван Дзюба, Микола Жулинський, Павло Мовчан, Михайло Сидоржевський, Вадим Скуратівській, Олег Чорногуз, Михайло Слабошпицький та інші.

Зокрема, його автори звертають увагу на численні ознаки повзучого реваншу проросійських антидержавницьких сил усередині країни, і на спроби перегляду міжнародних санкцій проти країни-агресора – Росії.

"Особливо небезпечними є намагання знову поділити український народ мовними питаннями – спробами принизити статус української мови як державної, переглянути її правопис, а також заперечити право на автокефалію української православної церкви", – йдеться у заяві.

Неприпустимо також, переконані письменники, піддавати небезпеці внутрішню стабільність та міжнародні позиції держави, прикриваючись особливостями ведення виборчої компанії або невіглаством чи недосвідченістю нових лідерів. Автори заяви нагадали, що свого часу підтримували Петра Порошенка на президентських виборах, вважаючи, що його програма реформування держави, його курс на інтеграцію України до ЄС і НАТО відповідає національним інтересам країни.

"Сьогодні, не будучи членами партії "Європейська Солідарність" й не беручи участі в парламентських перегонах, ми проголошуємо нашу підтримку нашій політичній силі й особисто Петрові Порошенку й закликаємо український народ підтримати ЄС на виборах 21 липня 2019 року", – підкреслили вони.

У цей тривожний, повний непевностей час, зазначається у зверненні, Україні як ніколи потрібна в парламенті партія, яка забезпечить тяглість політичного курсу, виробленого в 2014-2019 рр., сплаченого кров’ю і тяжкими зусиллями українців.

"Переконані, що партія "Європейська Солідарність" стане на заваді безвідповідальних політиканів, трешових популістів, манкуртів і прямих агентів Путіна. Слава Україні!" – завершують свою відозву українські письменники.

Скриншот (facebook.com/oksent)

Нагадаємо, що партія Порошенка демонструє зростання рейтингу.