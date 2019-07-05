Известные украинские писатели объявили о своей поддержке "Европейской солидарности" и лично Петра Порошенко

Известные украинские писатели опубликовали заявление, в котором выразили глубокую обеспокоенность состоянием дел, которые складываются в Украине, и объявили о своей поддержке партии "Европейская солидарность" и лично Петра Порошенко.

Документ подписали Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Богдан Горынь, Иван Дзюба, Николай Жулинский, Павел Мовчан, Михаил Сидоржевский, Вадим Скуратовский, Олег Чорногуз, Михаил Слабошпицкий и другие.

В частности, его авторы обращают внимание на многочисленные признаки ползучего реванша пророссийских антигосударственных сил внутри страны, и на попытки пересмотра международных санкций против страны-агрессора – России.

"Особенно опасными являются попытки снова поделить украинский народ языковыми вопросами – попытками унизить статус украинского языка как государственного, просмотреть его правописание, а также оспорить право на автокефалию украинской православной церкви", – говорится в заявлении.

Недопустимо также, убеждены писатели, подвергать опасности внутреннюю стабильность и международные позиции государства, прикрываясь особенностями ведения избирательной компании или невежеством или неопытностью новых лидеров. Авторы заявления напомнили, что в свое время поддерживали Петра Порошенко на президентских выборах, считая, что его программа реформирования государства, его курс на интеграцию Украины в ЕС и НАТО отвечает национальным интересам страны.

"Сегодня, не будучи членами партии "Европейская Солидарность" и не принимая участия в парламентских гонках, мы провозглашаем нашу поддержку нашей политической силе и лично Петру Порошенко и призываем украинский народ поддержать ЕС на выборах 21 июля 2019 года", – подчеркнули они.

В это тревожное время, отмечается в обращении, Украине как никогда нужна в парламенте партия, которая обеспечит преемственность политического курса, выработанного в 2014-2019 гг., оплаченного кровью и тяжкими усилиями украинцев.

"Убеждены, что партия "Европейская Солидарность" станет на пути безответственных политиканов, трешовых популистов, манкуртов и прямых агентов Путина. Слава Украине!" – завершают свое воззвание украинские писатели.

Скриншот (facebook.com/oksent)

Напомним, что партия Порошенко демонстрирует рост рейтинга.