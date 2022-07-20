Яке свято 20 липня, що суворо заборонено, а що треба зробити обов'язково
20 липня 2022 року за православним календарем вшановується пам’ять святих преподобних Томи та Акакія. В народі колись цей день прозивали Фома, Фома-черничник, Фома і Авдотья, Авдотья-сіногнійка.
Що можна і не можна робити в цей день, кого привітати з іменинами - читайте нижче в матеріалі Styler.
Що треба зробити, традиції
На Фому та Авдотью колись заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони будуть мати особливу цілющу силу.
У цей день можна доглядати за собою, а особливо - зістригати волосся. Вважається, що, позбавляючись від зайвого, людина знімає з себе проблеми і хвороби.
Також рекомендується робити покупки і проводити час зі своїми рідними та близькими.
Прикмети 20 липня
- Якщо почнеться дощ, то затягнеться надовго.
- Щоб набратися сил на наступний рік в цей день треба посидіти під дубом.
- Дощовий день - до неврожаю.
Що не можна робити 20 липня
- Особливий гріх в цей день - відмовляти в допомозі.
- Купатися на Явдоху не можна, тому що водяний може схопити.
- В цей день вважається небажаним робити пропозицію руки й серця, свататися чи призначати побачення. Якщо порушити заборону, пара незабаром посвариться.
- Обманювати та заздрити не треба - негативні емоції повернуться вам триразово.
- Дівчата й жінки не повинні фізично важко працювати й прати, інакше будуть злидні.
- Не можна нехтувати хатньою роботою, яку традиційно виконують чоловіки.
- Не варто в цей день вдягати прикраси.
Кого привітати з днем ангела
Іменини 20 липня відзначають Маргарита, В’ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Никон, Сергій і Фома.
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