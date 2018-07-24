У Канаді створили абсолютно новий вид пива з марихуани

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Вчені з Онтаріо розробили новий вид алкогольного напою з конопель

Канадські вчені в одній з лабораторій Онтаріо розробили новий сорт пива, який вариться з марихуани. Ця техніка сама по собі не нова, але сама розробка і акцент зроблені так вперше. Про це повідомляє видання The Guardian.

Більшість пива з конопель, яке продається в магазинах, зварюється з ячменю і заправляється олією з цього наркотику. "Це не те, чим ми займаємося. Наше пиво вариться зі стебел і коренів марихуани".

Розробники стверджують, що це безалкогольний і безглютеновый напій з яскраво вираженою психотропною речовиною. Вони також планують вийти з ним на багатомільярдний ринок.

Ідея створення цього напою прийшла з роздумів підприємців, чи можуть вони створити щось, що закріпило б роль алкоголю в нашому суспільстві і чи можуть вони зробити це, використовуючи крутий поворот, який відбувається в нашому світі зараз.

"Марихуана – це погано для вас і наше пиво – погано для вас. Ви не повинні пити його по п'ять разів на день, ви не повинні пити його вранці, як тільки прокинетеся. Ми не говоримо про це", - попередили автори напою.

Нагадаємо, вчені провели дослідження, в ході якого з'ясували, як впливають на організм нітрати у складі маринадів і засолок, які широко застосовуються в приготуванні готової м'ясної продукції.

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