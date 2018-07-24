В Канаде создали совершенно новый вид пива из марихуаны

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Ученые из Онтарио разработали новый вид алкогольного напитка из конопли

Канадские ученые в одной из лабораторий Онтарио разработали новый вид пива, который варится из марихуаны. Эта техника сама по себе не новая, но сама разработка и акцент сделаны так впервые. Об этом сообщает издание The Guardian.

Большинство пива из конопли, которое продается в магазинах, сваривается из ячменя и заправляется маслом из этого наркотика. "Это не то, чем мы занимаемся. Наше пиво варится из стеблей и корней марихуаны.

Разработчики утверждают, что это безалкогольный и безглютеновый напиток с ярко выраженным психотропным веществом. Они также планируют выйти с ним на многомиллиардный рынок.

Идея создания этого напитка пришла из размышлений предпринимателей, могут ли они создать что-то, что закрепило бы роль алкоголя в нашем обществе и могут ли они сделать это, используя крутой поворот, который происходит в нашем мире сейчас.

"Марихуана – это плохо для вас и наше пиво – плохо для вас. Вы не должны пить его пять раз в день, вы не должны пить его по утрам как только проснетесь. Мы не говорим об этом", - предупредили авторы напитка.

Напомним, ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, как влияют на организм нитраты в составе маринадов и засолок, которые широко применяются в приготовлении готовой мясной продукции.

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