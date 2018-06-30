"Київ відвідав бог грому": в мережі опублікували унікальні знімки блискавок під час грози (фото)

Кияни зафіксували на камери масштабні прояви небезпечної стихії
Після грозових злив в столиці України, Києві, багато користувачів соціальних мереж вирішили опублікувати знімки, на яких видно довгі, розгалужені блискавки. Фотографії відповідного характеру були опубліковані на сторінці "Мій Київ" в Instagram.
"Цієї ночі Київ відвідав бог грому — Тор. Було страшно красиво", — пише адміністрація сторінки "Мій Київ" в мережі.
Фото: (instagram.com/kyiv_my)
Інші користувачі також поділилися оригінальними знімками грози у Києві.
Фото: (instagram.com/sunsmaker)
Фото: (instagram.com/pass.love.sky)
Фото: (instagram.com/spltfc)
Нагадаємо, що Більш ніж 200 домоволодінь і 35 га землі в Івано-Франківської області частково пішли під воду. На сайті ДСНС повідомляється, що підтоплення житлових і адміністративних будівель, присадибних ділянок, територій та сільськогосподарських угідь сталися внаслідок випадання опадів у вигляді дощу 28 червня на території окремих районів Івано-Франківської області.
Відео: (video.rbc.ua)