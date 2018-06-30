Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 17:30
Иллюстративное фото (instagram.com/drabuzyla)
Иллюстративное фото (instagram.com/drabuzyla)

Киевляне зафиксировали на камеры масштабные проявления опасной стихии

После грозовых ливней в столице Украины, Киеве, многие пользователи социальных сетей решили опубликовать снимки, на которых запечатлены длинные, разветвленные молнии. Фотографии соответствующего характера были опубликованы на странице "Мой Киев" в Instagram.

"Этой ночью Киев посетил бог грома — Тор. Было страшно красиво", — пишет администрация страницы "Мой Киев" в сети.

 

Фото: (instagram.com/kyiv_my)

Другие пользователи также поделились оригинальными снимками грозы в Киеве.

Фото: (instagram.com/sunsmaker)

Фото: (instagram.com/pass.love.sky)

Фото: (instagram.com/spltfc)

Напомним, что Более чем 200 домовладений и 35 гектар земли в Ивано-Франковской области частично ушли под воду. На сайте ГСЧС сообщается, что подтопления жилых и административных зданий, приусадебных участков, территорий и сельскохозяйственных угодий произошли вследствие выпадения осадков в виде дождя 28 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области.

 

 

Видео: (video.rbc.ua)

Грозовой фронт и тучи: украинцам озвучили неутешный прогноз погоды "Врач, разряд!": в Киеве молния попала в телевышку (видео)
Теги: соцсети, молния, гроза
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь