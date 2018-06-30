"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)

Киевляне зафиксировали на камеры масштабные проявления опасной стихии
После грозовых ливней в столице Украины, Киеве, многие пользователи социальных сетей решили опубликовать снимки, на которых запечатлены длинные, разветвленные молнии. Фотографии соответствующего характера были опубликованы на странице "Мой Киев" в Instagram.
"Этой ночью Киев посетил бог грома — Тор. Было страшно красиво", — пишет администрация страницы "Мой Киев" в сети.
Фото: (instagram.com/kyiv_my)
Другие пользователи также поделились оригинальными снимками грозы в Киеве.
Фото: (instagram.com/sunsmaker)
Фото: (instagram.com/pass.love.sky)
Фото: (instagram.com/spltfc)
Напомним, что Более чем 200 домовладений и 35 гектар земли в Ивано-Франковской области частично ушли под воду. На сайте ГСЧС сообщается, что подтопления жилых и административных зданий, приусадебных участков, территорий и сельскохозяйственных угодий произошли вследствие выпадения осадков в виде дождя 28 июня на территории отдельных районов Ивано-Франковской области.
Видео: (video.rbc.ua)